Gagliasso homenageia Gio Ewbank na semana do Dia das Mães

Bruno Gagliasso construiu uma bonita carreira e linda família. Aos 38 anos, o ator se prepara para viver novamente a emoção e os desafios da paternidade. Sua esposa, a linda Giovanna Ewbank está grávida do terceiro filho do casal, já que são pais de Titi e Bless.



Na semana em que se celebra o tradicional Dia das Mães, o artista fez uma linda declaração à amada, em seu perfil oficial do Instagram.



“Ela compreende até o que eles não dizem. Transforma sua vida em uma eterna busca de ferramentas para que eles sejam capazes do impossível. O sorriso ilumina… ela é cúmplice e conselheira… insana se algo os ameaçar e racional na hora de educar”, homenageou ele.



O galã aproveitou para destacar a relação de amor e afeto do clã familiar.



“Eu aprendo todos os dias olhando essa relação. Eu confio no amanhã quando sinto o amor dela por eles. Meus filhos têm aquilo de mais poderoso que eu já vi na vida: O AMOR da MELHOR MÃE do MUNDO. Sorte a nossa… que sorte a nossa!”, concluiu ele.







Giovanna Ewbank elogia o marido



Esta semana parece já ter começado com direito a muita alegria e ainda mais amor, na casa de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.



Tudo porque, no dia 13 de abril, o famoso ator celebrou seus 38 anos de vida, com direito, entre outros presentes, a uma linda declaração da amada, que escolheu o Instagram, na hora de demonstrar (com lindas palavras) todo o amor que sente, pelo maridão.



“Meu amor da minha vida, 38 anos. Que história linda você vem construindo ao longo do tempo. Quando te conheci, aos 26 anos, não imaginava o quanto você ainda iria crescer como homem e ser humano, pois você já era lindo, lindo por dentro, afinal nem preciso falar da sua beleza física, isso é incontestável. Mas é impressionante como a cada dia você fica mais lindo por dentro, mais humano, mais compreensível, a cada dia você enxerga mais o próximo, a natureza, a família, a alma! Eu te amo com todas as minhas forças e tenho certeza de que ainda vou me surpreender muito com você, meu ariano sonhador! Porque você não só sonha com um mundo melhor, como você faz isso acontecer todos os dias, seja com pequenos ou grandes gestos, não o vejo nem um dia sequer sem fazer o bem! FELIZ ANIVERSÁRIO, MEU AMOR! Você me inspira e me emociona todos os dias da minha vida! Nossos filhos terão muito orgulho do pai que eles têm e do ser humano gigante que os criou! TE AMO”, chegou a escrever Giovanna, que, aliás, ganhou uma resposta, do próprio Bruno, na ocasião.



“Te amo! Estamos construindo juntos!”, escreveu o aniversariante famoso do dia, nos comentários da postagem feita, pela própria esposa.



Vale lembrar que Giovanna está esperando, atualmente, o terceiro filho do casal, que já é pai dos fofíssimos e carismáticos Titi e Bless.



Os dois estão esperando um menino e vem compartilhando os principais momentos de tal fase tão mágica e especial da vida com os fãs, por meio das redes sociais.