Galo negocia saída de dupla de atacante, mas esbarra em dívidas

Segundo informações do UOL Esporte, o Alvinegro Mineiro tem negociado a rescisão contratual com os dois jogadores, mas esbarra em dívidas salariais com os atletas. A dupla, que tem contrato até o final da temporada, até aceita parcelar o montante, mas não abre mão dos valores que estão pendentes e quer fazer um acordo antes de acertar a saída.

Atualmente, Ricardo Oliveira conduz a situação junto ao seu advogado, enquanto Di Santo encaminhou a tratativa para o agente Gustavo Goñi. Além dos dois atletas, o Atlético também tenta rescindir com Lucas Cândido e ainda não decidiu como vai se desligar dos afastados Lucas Hernández, Ramón Martínez, Zé Welison, Edinho, Mansur e Clayton.

