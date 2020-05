Galo privilegia elenco profissional em retorno de atividades; base e feminino aguardam

A diretoria do Atlético-MG precisou fazer uma escolha em meio ao cenário de indefinição vivido pelo futebol brasileiro diante da pandemia de coronavírus. Desejoso de retomar atividades na Cidade do Galo, mas sem nenhuma previsão de como serão os próximos passos do calendário nacional, o clube mineiro deu preferência ao elenco profissional masculino na retomada dos treinos.

Como destaca o Globoesporte, o grupo comandado por Jorge Sampaoli se apresenta já nesta terça-feira (19) à Cidade do Galo para o retorno das atividades. Em compasso de espera, seguem os atletas de categorias de base e equipe feminino: para esses, não há qualquer prognóstico de normalização da rotina e treinamentos. A decisão foi explicada pelo presidente Sérgio Sette Câmara, em transmissão ao vivo para a ‘TV Galo’.

Atletico Mineiro Presents New Coach Jorge Sampaoli

“Diante da situação atual, nós não temos previsão ainda de retorno das categorias de base e do futebol feminino. Se já não existe um horizonte para o futebol profissional masculino por parte da CBF, de categorias de base então nem se fala. Mesma coisa em relação ao futebol feminino, que não houve nenhum tipo de aceno para que elas pudessem voltar a treinar. De mais a mais, queira ou não, neste momento, a essência do clube é o nosso time de futebol profissional masculino. É a essência no sentido de retorno financeiro. A gente precisa voltar a fazer a máquina girar”, afirmou.

O mandatário ainda foi pessimista quanto ao prazo para retorno total dos profissionais de futebol vinculados ao Galo: “Eu lamento dizer que dificilmente o futebol feminino e as categorias de base voltarão nos próximos dois ou três meses“, concluiu.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.