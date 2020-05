Garoto que deve ser aproveitado por Renato ganha novo contrato e vê multa rescisória dobrar no Grêmio

O Grêmio tem em Rildo, de apenas 20 anos, a esperança de ver surgir um novo meia-atacante que possa se firmar no time principal. Pois o jogador, às vésperas de ser promovido ao elenco comandado pelo técnico Renato Portaluppi, ganhou um novo contrato, que agora vai até 2023.

?️ Rildo, meia-atacante do ??#Grêmio: “Muito feliz com mais essa renovação. Agora o contrato com o Grêmio vai até 2023”. — rádio grenal (@rdgrenal) May 15, 2020

A informação do Uol Esporte é que a multa rescisória acabou dobrada, passando para 50 milhões de euros. O vínculo, assim, foi assinado na sexta-feira, mesmo que o garoto ainda não esteja com data definida para ser incorporado ao grupo de cima. A ideia do Tricolor é que, com o possível acúmulo de jogos após a retomada do calendário do futebol brasileiro, seja necessário incrementar o elenco.

Apesar das coisas ruins que está acontecendo no mundo, jamais podemos deixar de acreditar no propósito que Deus tem na vida de cada um de nós! Sou muito feliz nesse clube maravilhoso que é o GRÊMIO e quero agradecer por mais 3 anos e meio que virá pela frente!????? — Rildo Gonçalves (@rfl07_g) May 15, 2020

Assim, Diego Rosa e Elias também vislumbram uma oportunidade e estão em via de renovar os contratos. O trio se destacou pelo Grêmio no início da temporada, levando o clube ao vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No entanto, todos já estão no radar de Renato há muito mais tempo. Rildo, por exemplo, é observado de perto desde o segundo semestre de 2019. Natural do Mato Grosso, começou a carreira no Rondonópolis e também passou pelo São Paulo, onde ficou de 2010 a 2016, antes de chegar a Porto Alegre.

