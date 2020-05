Gestor do Cruzeiro fala como futuro presidente vai assumir o clube e admite vendas para aliviar contas

Em meio aos problemas financeiros e pandemia do novo coronavírus, Saulo Fróes, Presidente do Conselho Gestor do Cruzeiro, falou ao GloboEsporte.com sobre os cofres da Raposa, da necessidade de ‘fazer caixa’, da possibilidade de venda de jogadores e de como o futuro mandatário vai receber o clube mineiro. O cartola fica no cargo apenas até o final deste mês de maio.

Fróes disse que pode negociar atletas, mas que não vai aceitar qualquer proposta. “Até clube de primeira linha (financeira), que está em uma situação favorável, fala que nenhum jogador é inegociável, que depende da proposta. Nós não vamos também, só porque estamos em situação financeira ruim, entregar o jogador de graça. Mas se for uma proposta de razoável para boa, nós vamos vender sim, porque é preciso vender”.

“Nosso objetivo é que tenhamos caixa para não atrasar mais o pagamento este ano. Temos que fazer um caixa. Esse dinheiro é sagrado. Aplicar e deixar esse dinheiro garantido”

– garantiu Froés.

Em seguida, o dirigente falou que o futuro presidente do Cruzeiro vai pegar o clube bem melhor. “Muito, mas muito melhor. Como a gente tem costume de falar, talvez, se a gente tivesse conhecimento do que a gente iria encontrar no Cruzeiro, a gente não teria nem pego. Tanto é que depois tivemos dois conselheiros (Pedro Lourenço e Vittório Medioli), além de problemas particulares, eles praticamente saíram porque viram que a coisa era quase impossível de reverter”.

“Nós também nos desgastamos demais e, depois que estávamos lá, não tinha jeito de fugir mais não, como se diz. É o clube que a gente gosta, entramos lá para isso e falamos: “Agora nós temos que tocar o barco”. Teve hora que eu achei que a gente não iria conseguir sair para chegar na situação que chegamos hoje”, acrescentou.

Por fim, o mandatário ainda deu um conselho para quem for assumir o clube. “Se eu pudesse dar uma sugestão ao novo presidente, seria não atrasar o pagamento, não só da parte administrativa, mas também dos jogadores, para que possa ter um pessoal trabalhando motivado e incentivado, porque qualquer empresário sabe que os colaboradores rendem mais com o salário em dia”, encerrou.

Vale destacar dois candidatos estão concorrendo ao mandato presidencial do Cruzeiro, sendo: o advogado Sérgio Santos Rodrigues (vices: Lidson Potsch e Biagio Peluso) e o ex-vice-presidente de Wagner Pires de Sá, Ronaldo Granata, com os vices: Maurício Marques da Silva e Ailton Ricaldoni Lobo.