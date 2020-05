Gigante da Itália avalia entrar na briga por Willian; brasileiro interessa ao Tottenham

Em vias de ficar livre no mercado de transferências – seu contrato com o Chelsea se encerra ao final de junho -, Willian, ao que tudo indica, poderá escolher onde aterrissará para dar o próximo passo de sua carreira. Não faltam clubes interessados no brasileiro e a concorrência pode ficar ainda mais acirrada, ao menos é o que aponta a imprensa italiana.

Chelsea FC v Liverpool FC – FA Cup Fifth Round

De acordo com o jornal ‘Sport Mediaset’ , a poderosa Juventus estuda a possibilidade de ir à carga pelo atacante de 32 anos. Ao longo dos últimos anos, a gigante de Turim se habituou a firmar contratações a custo zero, aproveitando valiosas oportunidades de mercado como Andrea Pirlo, Dani Alves, Sami Khedira e mais recentemente, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.

Os italianos estariam dispostos a oferecer os três anos de contrato que Willian busca, vínculo longo considerado improvável a ser ofertado por qualquer diretoria, em virtude da idade mais avançada do jogador. Além disso, o fato do time juventino ser comandado por Sarri, com quem o brasileiro trabalhou em Londres, conta pontos a favor do clube italiano em uma potencial investida.

Chelsea v Manchester City – Carabao Cup Final

Ao passo que a Juventus aparenta estudar o cenário e se candidata a entrar na briga pelo camisa 10 do Chelsea, o Tottenham é, de momento, o clube que mais ‘escancara’ seu interesse no brasileiro. José Mourinho é um grande entusiasta de seu futebol e, de acordo com a grande imprensa europeia, já vem conversando com atleta no intuito de convencê-lo a permanecer em Londres, mas vestindo outra camisa: a dos Spurs.

