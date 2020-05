Gigante espanhol entra na briga com Porto por destaque do River Plate

Rumo à Europa? Referência do River Plate, o atacante Rafael Santos Borré tem sido bastante ventilado no Velho Continente e pode deixar os Millonarios de Marcelo Gallardo ainda em 2020. A princípio, o Porto largava na frente para ficar com o camisa 19, no entanto, rumores apontam um novo ‘carro-chefe’ na negociação.

De acordo com informação do jornal A Bola, de Portugal, o colombiano de 24 anos apareceu como opção no Atlético de Madrid. Os Colchoneros têm parte dos direitos do atacante e discutem a possibilidade de efetivar a compra definitiva do atleta. O valor da negociação seria de 7 milhões de euros (R$ 41,70 mi na cotação atual).



River Plate v Central Cordoba – Superliga 2019/20



Porém, o objetivo dos espanhóis não seria de aproveitar o atacante, mas, sim, de lucrar em uma eventual transação. O Atlético de Madrid acredita que outros clubes demonstrarão interesse no jogador e que podem ganhar mais do que a quantia paga ao River Plate. Além dos portugueses, o Celtic também já teve Borré como alvo.

Na atual temporada, suspensa pela pandemia do novo coronavírus, o atacante colombiano disputou 21 partidas e marcou 13 gols.