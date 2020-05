Gizelly revela projeto com Marcela para ajudar mulheres

Durante a participação no BBB20, Gizelly Bicalho fez sucesso, principalmente por ter levantado a bandeira do feminismo, inclusive nas várias conversas que teve, dentro da casa mais vigiada do Brasil.



Em uma recente live da qual participou, a advogada, inclusive, contou sobre um projeto que está planejando realizar, junto com a também ex-BBB Marcela McGowan. As duas ficaram bem amigas, durante o confinamento.



Victor Hugo tem ajuda de Gizelly após linchamento virtual



“Eu e Marcela estamos pensando em ações sociais voltadas para mulheres. Eu com o Direito e ela com a Medicina. Minha missão na Terra é trabalhar com mulheres. Pensamos em fazer ações sociais em presídios femininos, cuidando delas e dando assistência. Elas são maltratadas, abandonadas, sem vaidade. Na casa, eu falei coisas que acho que muita gente ainda não tinha ouvido. A Globo me colocou ali, e vou militar onde estiver. Muita gente não conhece as mazelas da advocacia criminal. Na maioria das vezes, as mulheres cometem crimes por conta dos namorados, maridos, primos, tios ou por legítima defesa. Marcela já se comprometeu, e Manu disse que posso contar com ela também”, falou Gizelly.



Vale lembrar que, no programa, Gizelly chegou a revelar que já viveu um relacionamento abusivo.



Ex-BBB Marcela celebra conquista na web: ‘Feliz demais’



“Minha mãe me avisou para não falar da violência doméstica, e contei logo na primeira semana. Acho importante falar. Estava em um namoro que não tinha agressão, mas tinham falas que não eram legais. Meu padrão de relacionamento era o homem manda na mulher, ela fica em casa em silêncio e apanha. Aprendi estudando o feminismo. Se eu toquei pelo menos duas pessoas com a minha história, já valeu. A violência não começa com um tapa na cara ou tiro, mas com ciúmes e discurso”, disse ela, antes de também comentar sobre algumas críticas que tem recebido, na internet.



“Recebi hate por causa da minha roupa da final. Mensagens como ‘Por que ela tá de bolsa?’, ‘Finalmente se arrumou!’, ‘Deu um jeito na cara’, ‘Só anda esculhambada’ foram comuns. Mas nem ligo, o que me dói é ouvir isso de uma mulher. Minha amiga, que me assessora e cuida do meu Instagram, tem recebido ligações estranhas. A ligação começou com ‘fulano tem mais seguidor do que Gizelly’. Depois, falaram outras coisas. Já faz algum tempo que a internet não é mais terra de ninguém. Não dá para se esconder atrás de uma tela por muito tempo”, afirmou Gizelly.



Rafa Kalimann doa prêmio do BBB20 para combate da Covid-19



Ex-BBB Marcela revela que já foi vítima de abuso sexual