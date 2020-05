Globo irá transmitir campeonato de PES com atletas do Brasileirão

A partir deste mês de maio, a Globo e a Konami fizeram uma parceria para promover um campeonato de Pro Evolution Soccer (mais famoso como PES) com os atletas do futebol brasileiro . Sim, é isso mesmo. Os atletas da vida real estarão jogando e representando seus clubes.

O chamado “F.C Futebol de Casa” terá exibição pela SporTV e na plataforma digital da Globo a partir do dia 14 de maio. De acordo com o site Uol Esportes, o evento é uma maneira de amenizar a falta do Brasileirão, que começaria neste final de semana. A narração vai ser de Everaldo Marques, novo contratado do Grupo Globo.

A partir do dia 17 de maio, o campeonato de PES será também transmitido no Esporte Espetacular nas manhãs de domingo na própria Globo. Essa ação é uma forma de promover o game, além de marcar a estreia de Everaldo nas telas da TV aberta. O interessante é que o narrador participou de um evento na SporTV em uma parceria com a FIFA no último final de semana. E como muitos sabem, é um dos game com maior rivalidade do PES.

Palmeiras v Flamengo – Brasileirao Series A 2019

Os clubes brasileiros vão ser controlados pelas craques dos gramados nacional. Isso quer dizer que os jogadores do Palmeiras irão controlar o próprio time, assim como flamenguistas irão disputar o campeonato pelo clube e assim por diante com as equipes brasileiras.

Essa é a primeira ação da emissora junto com a gigante Konami para a promoção do PES. O contrato foi fechado pela áreas de Negócios e Esportes do grupo, com as tratativas ocorrendo desde o segundo semestre do ano passado. A emissora também irá fazer uma cobertura extensa de campeonatos de e-sports nas plataformas envolvendo profissionais do PES. Nas redes, estes eventos promovidos fazem grande sucesso pelos amantes do game.

Por outro lado, a Globo vai ceder imagens das partidas reais de seus campeonatos, com o objetivo de facilitar a publicidade do jogo nas redes sociais oficiais do PES e da Konami. A empresa tem a intenção de aumentar as vendas e passar a ideia de que o jogo PES é oficial do Campeonato Brasileiro.