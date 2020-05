Goiás responde proposta do Atlético-MG por destaque do time; Esmeraldino quer mais dinheiro

Desfecho próximo? Em meio à pandemia do novo coronavírus e dificuldades financeiras, Atlético-MG e Goiás seguem alinhando acordo por transferência do meio-campista Léo Sena. O atleta de 24 anos foi um pedido de Jorge Sampaoli e tem sido um dos grandes alvos do clube mineiro para a temporada.

De acordo com informações do UOL Esporte, o Esmeraldino enviou uma contraproposta para o Galo, que apresentou uma oferta na semana passada, e, apesar de aprovar o montante proporcional oferecido, não pretende seguir com parte dos direitos econômicos do meia e pede mais dinheiro para fechar o negócio.

Léo Sena não vai renovar com o Goiás e quer jogar no Galo.

Em sua proposta, o Alvinegro ofereceu R$ 4 milhões por 80% dos direitos econômicos de Sena. O valor, em si, agradou. Porém, o Alviverde quer cortar qualquer vínculo com o meia e pede R$ 5 milhões pela totalidade dos direitos do atleta. Vale destacar que o jogador tem contrato apenas até o final do ano.

Por sua vez, Léo Sena e Atlético-MG já têm tudo acertado: bases salariais e tempo de contrato. O meia tem vontade de trabalhar com o técnico Sampaoli, que o indicou à diretoria, e tudo encaminhado para chegar à Cidade do Galo em 2020.

O valor de mercado do atleta, segundo o Transfermarkt , é de 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões, na cotação atual).



Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.