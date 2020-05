Gol 1000 de Romário completa 13 anos; veja os números do Baixinho

Nesta data, 20 de maio, há exatos 13 anos, Romário marcava o seu milésimo gol e se consolidava definitivamente como um dos maiores atacantes da história do futebol mundial. À época, em 2013, o Baixinho sonhava em alcançar tal marca no Maracanã, no entanto, o destino levou o acontecimento para São Januário, em vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o Sport, pelo Campeonato Brasileiro.

Goleador, o craque foi decisivo por praticamente todos os clubes por onde passou, tendo sido artilheiro e referência por Vasco, Flamengo, Fluminense, PSV e Barcelona, além da Seleção Brasileira. As informações são do GloboEsporte.com. Confira abaixo os números do monstro:



6. Fluminense, Miami FC, Valencia, Adelaide + Base e Jogos Festivos (183 gols) A-League Rd 14 – Mariners v Adelaide Romário marcou 48 gols no Fluminense; 22 no Miami FC, 14 no Valencia, e um no Adelaide, da Austrália. Na base, o Baixinho registrou 77 gols e outros 21 em Jogos Festivos.

5. Barcelona (63 gols) Romario At Barca Craque, Romário também faz parte do seleto grupo de brasileiros que atuaram no Barcelona. Em solo espanhol, o atacante marcou 63 vezes.

4. Seleção Brasileira (71 gols) SOCCER-WORLD CUP-1994-BRAZIL-ROMARIO-TROPHY Ao todo, além de Campeão do Mundo em 1994, o Baixinho registrou 71 gols na Seleção.

3. PSV (165 gols) Eredivisie – PSV,Vitesse Ídolo, Romário marcou 165 gols com a camisa do PSV.

2. Flamengo (204 gols) Romario of the Flamengo team of Rio de Janeiro, ce Rei só tem um! Romário anotou 204 gols com o manto rubro-negro.

1. Vasco (326 gols) Brazilian footballer Romario de Souza Fa… Além do ‘gol 1000’, Romário marcou 326 gols com o time de São Januário.

MAIORES VÍTIMAS DO BAIXINHO

Brazilian footballer Romario de Souza Fa…

Botafogo: 31 gols



Olaria: 24



Palmeiras: 22



Madureira: 21



America: 21



Fluminense: 21



Volta Redonda: 20



Corinthians: 19



Americano: 18



Flamengo: 17