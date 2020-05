Google Shopping será gratuito ainda em 2020

A Google em abril, anunciou que as empresas vão poder disponibilizar seus produtos no Google shopping sem nenhum custo ainda esse ano. O processo já se inicializou nos Estados Unidos, porém ainda não chegou no Brasil.

Devido a toda crise do Covid-19 muitas empresas estão disponibilizando cursos, serviços gratuitos, para tentar de alguma forma ajudar a todos nós passarmos por esse momento difícil.

Portanto, se você tinha planos de criar a sua loja, ou gostaria de expor seus produtos da loja física virtualmente e não tinha como investir, ainda mais nesse momento, essa é a sua chance.

Segundo o presidente da divisão de comércio da empresa Bill Ready, os resultados de busca do Google Shopping vão consistir primariamente nos anúncios gratuitos.

Essa foi a forma que eles encontraram de ajudar os comerciantes que não podem abrir suas lojas e que precisam se adaptar as vendas on line.

Funcionamento do Google Shopping

No Google Shopping todas as abas anteriormente eram patrocinadas, isso quer dizer que eram pagas. As empresas pagavam para apresentar seus produtos como em uma vitrine.

Agora com essa novidade, eles disponibilizaram esses espaços de forma gratuita, ajudando assim os negócios, e os compradores que apresentaram uma demanda crescente de compras.

Quando será disponibilizado e sus vantagens

Por enquanto somente foi liberado nos Estados Unidos, mas a Google garante que será até o fim do ano, liberado em todo o mundo.

Nesse tempo você pode ir adquirindo mais informação do funcionamento do Google Shopping, inclusive a Google também iniciou uma parceria com o pay-pal para facilitar a forma de pagamento dentro da plataforma.

Portanto, ir se preparando é o ideal até que seja liberado finalmente a plataforma.

Planejando sua loja virtual

Pense em estratégias de negócios, produtos que podem ser incluídos em suas vendas, entre outras informações importantes que vocês já conhecem ao iniciar uma Loja virtual.

A vantagem de tudo isso é que as pessoas terão mais acesso aos seus produtos e a sua loja. Tendo mais liberdade para selecionar o que mais agrada a elas. Pesquisando valores, variedades entre outros.

Assim como toda loja, suas vendas dependem de anúncios e divulgação.

Invista em marketing digital, propaganda, divulgação em redes sociais.

Portanto, enquanto a novidade não chega, aproveite nossas dicas, e comece a adotar novas práticas em suas estratégias de vendas.

Querem saber um pouco mais sobre a Google Shopping? Deixe seu comentário ou sugestão que em breve voltamos com mais dicas.