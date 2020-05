Governador de Alagoas, Renan Filho, mantém proibição de salões, academias… durante pandemia

Usando suas redes sociais no final da manhã desta terça-feira, 12 de maio, o Governador de Alagoas, Renan Filho, ressaltou a proibição de atividades de academias, clubes, centros de ginástica e similares, além de salões de beleza e barbearias, mesmo com o decreto do Governo Federal.

O governo federal decidiu incluir os salões de beleza e barbearias e academias de esporte de todas as modalidades no rol de atividades essenciais durante a pandemia da covid-19. Com isso, esses setores passam a ter resguardado o exercício e o funcionamento a despeito das medidas de distanciamento social.

Apesar desse decreto federal, estados e municípios têm autonomia para regulamentar medidas de isolamento social

Da Redação