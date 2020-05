Governo autoriza novo CONCURSO para o Ministério da Saúde com 4.117 vagas – Notícias Concursos

Nesta segunda-feira, 11 de maio, o Ministério da Economia autorizou o Ministério da Saúde a abrir um novo edital de seleção para o preenchimento de 4.117 vagas temporárias a fim de combater o novo coronavírus.

A expectativa é que os profissionais sejam contratados ainda neste mês de maio para atuação nas atividades de assistência e apoio à assistência à saúde. Os aprovados vão atuar nas seguintes unidades hospitalares do Rio de Janeiro:

Hospital Federal do Andaraí (HFA);

Hospital Federal de Bonsucesso (HFB);

Hospital Federal da Lagoa (HFL);

Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE);

Hospital Federal de Ipanema (HFI);

Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF);

Instituto Nacional de Cardiologia (INC);

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO); e

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA).

Segundo o documento autorizativo, os contratos vão ter validade de 6 (seis) meses, com possibilidade de prorrogação, a depender da necessidade de superação da situação da calamidade pública. No entanto, o texto destaca que o prazo total não deve exceder o tempo de dois anos.

A remuneração dos profissionais a serem contratados vai ser definida pelo Ministério da Saúde, pasta que vai ser responsável pela distribuição do quantitativo máximo de profissionais de acordo com as unidades de saúde.

Cargos

As oportunidades autorizadas no concurso são para os cargos de:

Médico: 1.137 vagas

Enfermagem: 996 vagas

Técnico de Enfermagem: 865 vagas

Atividades de gestão e manutenção hospitalar, apoio técnico e diagnóstico: 604 vagas

Atividades de suporte em gestão e manutenção hospitalar, apoio técnico e diagnóstico: 515 vagas

Segundo o aval de autorização, os cargos de médico, enfermeiro e de atividades de gestão e manutenção hospitalar, apoio técnico e diagnóstico têm exigência de nível superior. Nos demais casos, é exigido nível médio ou médio/técnico.

