Governo cria plataforma para consultar motivo da exclusão do auxílio de R$600

O governo lança nova ferramenta para os trabalhadores que se cadastraram para receber o auxílio emergencial consultar a situação dos seus pedidos. Agora, além do portal e do aplicativo da Caixa, os brasileiros poderão acompanhar os seus pedidos por meio dos endereços: www.cidadania.gov.br/consultaauxilio e https://consultaauxilio.dataprev.gov.br

Com o novo portal, os cidadãos poderão acompanhar todo o detalhamento dos pedidos como: resultados, datas de recebimento e envio dos dados pela Caixa à Dataprev e vice-versa, além do motivo pelo qual o auxílio foi negado. A análise da segunda solicitação também poderá ser conferida.

O portal já está disponível para pesquisas dos CPFs dos requerentes. De acordo com o governo, o objetivo é dar transparência ao procedimento de análise, processamento, homologação e pagamento do benefício.

O lançamento do novo portal ocorre em meio às grandes filas que têm se formado nas agências da Caixa pelo país. E também após o Ministério Público Federal ter dado prazo de cinco dias, na última segunda-feira (4), para que o Ministério da Cidadania esclareça “dificuldades” na liberação do auxílio emergencial de R$ 600.

Enviado na segunda-feira (4), o ofício constava com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão pedindo explicações sobre a data de referência utilizada pelo governo federal para exame do vínculo formal de emprego de quem recebeu a primeira parcela, em abril. Ainda, os procuradores procuram saber qual o procedimento para aqueles que perderam o emprego após essa data de referência e não fazem jus ao seguro desemprego.

Recadastro

Cerca de 12,4 milhões de pessoas que fizeram a inscrição para receber o auxílio emergencial devem refazer os cadastros pelo site ou pelo aplicativo da Caixa.

Segundo a Caixa, esse é o número de inscritos que tiveram seus cadastros avaliados como “inconclusivos”, ou seja, informações que não puderam ser verificadas no primeiro cadastro. O problema pode ter ocorrido, nos dados de endereço, dependentes ou CPF.

Balanço do auxílio emergencial divulgado pela DATAPREV

Segundo informações da Dataprev, órgão público que tem a responsabilidade de analisar os cadastros do auxílio emergencial de R$600, dos 96,9 milhões de CPFs enviados à Caixa Econômica Federal para recebimento do benefício, 50,52 milhões atenderam aos critérios da lei e foram liberados para receber o benefício, o que equivale a cerca de 52,1% do total.

O auxílio emergencial é uma das medidas adotadas pelo Governo Federal com o objetivo de amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Ainda de acordo com dados da Dataprev, que faz os registros dos pedidos junto ao Ministério da Cidadania, cerca de 33,8% dos cadastros não foram aceitos e não vão poder receber o benefício, o que equivale a 32,77 milhões de pessoas. Há, ainda, 13,67 milhões (o equivalente a 14,1%), que foram classificados como inconclusivos, por falta de informação nos cadastros.

Os dados divulgados são proveniente de resultados dos cadastros realizados pelos brasileiros entre os dias 07 e 22 de abril. Toda situação cadastral poderá ser acompanhada pelo aplicativo ou site oficial. Quem discordar do resultado da análise poderá solicitar novo cadastro.

O levantamento feito abrange três tipos de grupos. Todos têm o direito ao auxílio emergencial:

Microempreendedores individuais (MEIs), contribuintes individuais (CIs) e trabalhadores informais) Inscritos no Cadastro Único e beneficiados pelo Programa Bolsa Família Inscritos no CadÚnico e não beneficiados pelo programa de transferência de renda.

GRUPO 1 – MEIs, CIs e também os informais (aplicativo e site oficial da Caixa)

Cadastros efetuados : 46 milhões

: 46 milhões Cadastros processados : 44,9 milhões (97,7%)

: 44,9 milhões (97,7%) CPFs Elegíveis : 20,52 milhões CPFs

: 20,52 milhões CPFs Inelegíveis : 10,77 milhões CPFs

: 10,77 milhões CPFs Inconclusivos (precisam fazer revisão cadastral): 13,67 milhões

GRUPO 2 – (Cadastro Único e beneficiários do Programa Bolsa Família)

Cadastros efetuados : 19,9 milhões

: 19,9 milhões Cadastros processados : 19,9 (100%)

: 19,9 (100%) CPFs Elegíveis : 19,2 milhões (41,8 milhões de pessoas beneficiadas) **

: 19,2 milhões (41,8 milhões de pessoas beneficiadas) CPFs Inelegíveis: 0,7 milhões

**número registra os CPFs elegíveis + membros das famílias

GRUPO 3 – (Cadastro Único e não beneficiários do Programa Bolsa Família)

Cadastros efetuados : 32,1 milhões

: 32,1 milhões Cadastros processados : 32,1 (100%)

: 32,1 (100%) CPFs Elegíveis : 10,8 milhões. (21,6 milhões de pessoas beneficiadas) **

: 10,8 milhões. (21,6 milhões de pessoas beneficiadas) CPFs Inelegíveis: 21,3 milhões

**número computa os CPFs elegíveis + membros das famílias

Caixa diz que não vai fazer pagamento do Bolsa Família junto com auxílio de R$600

Pedro Guimarães, presidente da Caixa, em entrevista à CNN Brasil, disse que o banco não deseja que os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial aconteçam no fim do mês, quando também acontece o pagamento do Bolsa Família. No entanto, o mandatário da CEF diz que a ideia ainda precisa ser discutida com o ministro da economia, Paulo Guedes e o presidente da República, Jair Bolsonaro.

Um dos motivos das enormes filas nas agências da Caixa na semana passada foram os pagamentos simultâneos. Para Guimarães, os brasileiros “humildes” estão procurando a Caixa porque não entendem como funciona o sistema bancário.

“São 30 milhões de brasileiros que estão tendo conta pela primeira vez e nessa parte da população há uma necessidade de ajuda porque a grande maioria tem dificuldade em entender um aplicativo”, afirma o ministro.

Ainda, Guimarães afirmou que hoje, como no sábado, as agências da Caixa têm “menos filas, que estão andando mais rápida”. Ele ainda celebrou a decisão de abrir as agências mais cedo.

“A grande maioria [das agências] fecha às 14h, mas se houver movimento, continuamos a atender, muitas vezes até depois das 16h, quando o movimento é muito grande”, afirmou Pedro Guimarães.

Como pedir o auxílio

Os trabalhadores poderão solicitar o auxílio emergencial de R$600 das seguintes formas:

1. O cidadão, no primeiro momento, deve acessar a página inicial oficial do site da Caixa (https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio) ;

O cidadão, no primeiro momento, deve acessar a página inicial oficial do site da Caixa ; 2. Na página seguinte, são mostrados os requisitos necessários para ter direito ao auxílio emergencial de R$600 a R$1.200;

Na página seguinte, são mostrados os requisitos necessários para ter direito ao auxílio emergencial de R$600 a R$1.200; 3. Após isso, o trabalhador informal deve preencher dados como nome completo, CPF e data de nascimento;

Após isso, o trabalhador informal deve preencher dados como nome completo, CPF e data de nascimento; 4 . Logo após, será necessário o preenchimento do número do celular para recebimento de um código de verificação por SMS;

. Logo após, será necessário o preenchimento do número do celular para recebimento de um código de verificação por SMS; 5. Assim chegar por SMS, o código de verificação deve ser colocado no campo “código recebido”;

Assim chegar por SMS, o código de verificação deve ser colocado no campo “código recebido”; 6. Feito isso, o cidadão deverá informar a renda, o ramo de atividade (as opções oferecidas pelo sistema são Agricultura e Pecuária, Extrativismo/Pesca, Comércio, Produção de Mercadorias, Prestação de serviços, Trabalho Doméstico, Outros), estado e cidade;

Feito isso, o cidadão deverá informar a renda, o ramo de atividade (as opções oferecidas pelo sistema são Agricultura e Pecuária, Extrativismo/Pesca, Comércio, Produção de Mercadorias, Prestação de serviços, Trabalho Doméstico, Outros), estado e cidade; 7. Em seguida, o trabalhador escolhe se quer receber em conta já existente ou criar uma poupança digital;

Em seguida, o trabalhador escolhe se quer receber em conta já existente ou criar uma poupança digital; 8. O trabalhador poderá escolher se deseja receber o valor do auxílio em uma conta já existente ou criar uma poupança digital;

O trabalhador poderá escolher se deseja receber o valor do auxílio em uma conta já existente ou criar uma poupança digital; 9. Após informar a opção, trabalhador deve fornecer seu documento (RG ou CNH;

Após informar a opção, trabalhador deve fornecer seu documento (RG ou CNH; 10. Em seguida vêm os dados fornecidos pelo trabalhador;

Em seguida vêm os dados fornecidos pelo trabalhador; 11. Na tela final, aparece o aviso de que o pedido do auxílio emergencial está em análise.

