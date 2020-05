Governo Djalma Beltrão projeto o maior programa de pavimentação já visto em Piaçabuçu

Na semana de emancipação política de Piaçabuçu, o prefeito Djalma Beltrão (REPUBLICANOS), trouxe a boa notícia à população do município, em relação a pavimentação de diversas ruas do Bairro Brasília e também do Pontal do Peba. Na cidade 1.800m² de ruas estão sendo pavimentas neste momento, sendo mais 1500m² de ruas contempladas no Distrito do Pontal do Peba, beneficiando à comunidade na zona urbana e também na praia que atrai turistas de vários lugares do Brasil.

Com a pavimentação as ruas do município ganham nova vida e os imóveis passam a ser mais valorizados, deixando as vias públicas de trazer problemas constantes aos moradores como a poeira do verão e a lama do inverno que venciam administrações passadas, deixando moradores infelizes e sofrendo pela falta de infraestrutura.

O Secretário de Infraestrutura e Obras, Jonas Monteiro, informou que toda a pavimentação está sendo feita com recursos próprios do município, sendo um total de 16.200m² de vias que receberão benfeitorias por parte da gestão pública. “A orientação do prefeito Djalma é justamente para que possamos agilizar o máximo que pudermos essas obras, visando trazer o quanto antes, mais qualidade de vida ao nosso povo”, destacou o secretário