Governo do Tocantins 2020 abre vagas para combate ao Covid-19! Até R$10,2 mil!

Edital visa a contratação de profissionais na área da saúde para combate ao novo coronavírus (Covid-19)

EDITAL publicado. O Governo do Estado do Tocantins, via Secretaria de Estado da Saúde (SES) e da Superintendência de Gestão Profissional e Educação na Saúde, anuncia nova chamada pública que tem por objetivo contratar vagas na área da saúde para combate ao novo coronavírus.

As oportunidades são para os cargos:

Fisioterapeuta;

Nutricionista;

Assistente social;

Psicólogo;

Técnico de Enfermagem;

Médico;

Enfermeiro;

Fonoaudiólogo;

Farmacêutico.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.256,76 a R$ 10.276,00, por carga horária de 30 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59min do dia 29 de maio de 2020, via preenchimento de formulário online. Não haverá taxa de inscrição.

O processo seletivo consistirá com apenas experiência profissional, avaliando tempo de exercício profissional na função para o cargo e em outras áreas. O candidato inscrito deverá ter, preferencialmente, realizado no minimo o curso online em combate ao Covid-19.

A seleção é válido por 03 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso