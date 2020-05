Governo Federal troca direção-geral da PRF e do DEPEN

Nesta sexta-feira, 22 de maio, o Governo Federal anunciou a exoneração dos diretores gerais do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 22 de maio.

De acordo com o texto publicado, Adriano Marcos Furtado vai deixar o cargo de diretor geral da PRF. Agora, Eduardo Aggio de Sá, até então assessor especial da Secretaria-Geral da presidência, vai assumir o cargo.

Além disso, houve troca no comando do Depen. Fabiano Bordignon foi exonerado e a então delegada da Polícia Federal Tania Maria Matos Ferreira Fogaça vai assumir o órgão.

As exonerações anunciadas foram assinadas, de acordo com o texto, pelo chefe da casa civil da presidência, general Walter Souza Braga Netto.

O agora ex-diretor geral do DEPEN, Fabiano Bordignon, assumiu o cargo de diretor-geral por indicação do ex ministro de Segurança Pública, Sérgio Moro, que pediu demissão do cargo no último dia 24 de abril.

Bolsonaro vai convocar 614 excedentes da PRF

Na última quinta, 21 de maio, o presidente Jair Bolsonaro revelou que vai publicar um decreto para chamar os aprovados excedentes do último concurso público da Polícia Rodoviária Federal (Concurso PRF).

A declaração foi dada durante o anúncio de sanção do projeto de lei de socorro financeiro a estados e municípios. De acordo com ele, haverá veto no trecho do projeto que abre exceções para o congelamento de salários.

Ademais, no dia 12 de maio, durante cerimônia de hasteamento da Bandeira, Bolsonaro ouviu atentamente o pedido de diversos candidatos aprovados no último concurso da PRF e que estão, atualmente, como remanescentes, aguardando o chamamento para o Curso de Formação. Os membros falavam que já estava tudo encaminhado, só faltando “a canetada” dele.

Concurso DEPEN aberto

Foi publicado o novo edital de concurso público do Departamento Penitenciário Nacional (Concurso DEPEN 2020). De acordo com o documento, são 309 vagas para os cargos de Agente Federal de Execução Penal (médio – 294 vagas) e Especialista Federal em Assistência à Execução Penal (superior – 15 vagas).

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) tem a responsabilidade do certame.

Os candidatos serão lotados na sede do DEPEN, em Brasília/DF, ou em uma das cinco penitenciárias federais, localizadas em Brasília/DF, Campo Grande/MS, Catanduvas/PR, Mossoró/RN e Porto Velho/RO, conforme interesse e necessidade da administração.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 15 de maio e 05 de junho de 2020, no site oficial da banca organizadora do concurso (http://www.cebraspe.org.br/concursos/depen_20). A taxa de inscrição vai custar:

a) Especialista Federal em Assistência à Execução Penal – Cargos/áreas 1 a 7 : R$ 130,00;

: R$ 130,00; b) Agente Federal de Execução Penal – Cargo 8: R$ 120,00.

As avaliações para os cargos/áreas de Especialista terão a duração de 4 horas e 30 minutos.

Os exames serão aplicadas no dia 06 de setembro de 2020, no turno da manhã.

As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de Agente Federal de Execução Penal terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 06 de setembro de 2020, no turno da tarde.

