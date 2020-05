Governo gasta mais de R$ 150 bilhões com o auxílio emergencial

Na última terça-feira (26), foi divulgado que o governo brasileiro liberou mais R$ 28 bilhões para pagamento do auxílio emergencial. Agora, o total do gasto é de 152,6 bilhões.

Ainda na última terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória liberando mais R$ 28,7 bilhões para o auxílio de R$ 600. O valor é repassado ao Ministério da Cidadania, que organiza o benefício. A medida provisória também libera R$ 338 milhões para o Ministério da Saúde utilizar no Fundo Nacional de Saúde.

Na segunda-feira, 25 de maio, foi divulgado pela Caixa que 55,9 milhões de pessoas já receberam a primeira e segunda parcela do auxílio. Isso significa um custo de R$ 65,6 bilhões. De acordo com Pedro Guimarães, presidente da Caixa, o auxílio emergencial do governo deve ser pago para um total de 59 milhões de pessoas até semana que vem.

O auxílio de R$ 600 foi pensado pelo governo para durar três meses. No entanto, na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que haverá uma quarta parcela, com valor reduzido. O presidente disse ainda que pode haver uma quinta parcela, mas de valor ainda menor que a quarta.

Em março, quando o governo anunciou o benefício, a expectativa era de que seria pago cerca de 15 a 20 milhões de brasileiros, com custo de R$ 15 bilhões. Porém, até o momento, pago a quase 60 milhões de brasileiros, o benefício teve o gasto triplo da projeção inicial. Após ser aprovado pelo Congresso, a projeção havia sido ampliada para 54 milhões de brasileiros, com custo de R$ 98 bilhões.