Grêmio pode ter ‘baixa inesperada’ durante a próxima janela de verão; entenda

Dono de um dos elencos mais competitivos do futebol brasileiro atualmente, o Grêmio é, por tabela, um dos clubes que mais teme a próxima janela de transferências. Além da provável negociação de Everton Cebolinha – que é tratado como principal prioridade do Napoli para 2020/21 -, o Imortal ainda pode testemunhar a despedida de outra peça importante e que chegou há pouco ao time.

De acordo com o jornal ‘As’, da Espanha, o treinador Diego Simeone monitora com grande interesse a situação de Caio Henrique, lateral de 22 anos que pertence ao Atlético de Madrid e defende o Grêmio via empréstimo. Por conta da crise financeira gerada pela pandemia de coronavírus, diversos grandes clubes da Europa buscam ‘soluções caseiras’ para qualificar seus elencos, cenário que pode culminar em um retorno antecipado do brasileiro à capital espanhola.

FBL-LIBERTADORES-GREMIO-INTER

O periódico ainda crava que o comandante argentino vê Caio Henrique como um nome de qualidade para ‘fazer sombra’ à Renan Lodi, atual titular da lateral-esquerda colchonera. A favor do Tricolor Gaúcho, obviamente, está a força do contrato: o vínculo de empréstimo firmado entre as partes tem validade de um ano, até dezembro de 2020. O lateral está na iminência de conseguir o seu visto espanhol, burocracia que, por ora, ainda o impede de atuar profissionalmente no país.

