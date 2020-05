Grêmio tem três casos confirmados para coronavírus; Diego Souza testa positivo

Antes de retornar à rotina de trabalho na última segunda-feira (4), o Grêmio, seguindo as orientações de segurança e um protocolo específico para retomada de atividades, realizou testagem em massa em seus atletas, membros da comissão técnica e demais funcionários. No fim da tarde desta quinta-feira (7), tornou-se de conhecimento público que três profissionais tricolores testaram positivo para o novo coronavírus, incluindo um jogador do elenco profissional: Diego Souza.

A informação foi confirmada ao Globoesporte pelo vice-presidente de futebol do clube, Paulo Luz, logo após o clube emitir um comunicado oficial de que o centroavante havia permanecido no Rio de Janeiro, não se reapresentando junto dos demais companheiros. Diego Souza cumpre período de isolamento e deve viajar à Porto Alegre somente na próxima semana. A assessoria de imprensa do atleta, em contato com a reportagem, confirmou que o mesmo encontra-se assintomático.

Gremio v Sao Luiz Play the Rio Grande do Sul State Championship With Closed Doors as a Precautionary

Além do camisa 9, outros dois funcionários testados no CT Luiz Carvalho testaram positivo para o covid-19. Ambos foram enviados para período de isolamento em suas respectivas casas, e terão seus casos monitorados pelo departamento médico do clube. Desta forma, somente os profissionais que testaram negativo recomeçaram as atividades no centro de treinamento, que recebeu o primeiro treinamento pós-paralisação na última terça-feira (5).

“Todos os jogadores que estavam lá e testaram, testaram negativo. Há possibilidade de refazer os testes antes do recomeço das atividades. Mas é uma situação diária. No protocolo de chegada, vai fazer a medição da febre”, afirmou o presidente Romildo Bolzan.

