Grupo Big oferta 870 VAGAS de emprego pelo Brasil – Notícias Concursos

À procura de emprego durante a pandemia? O Grupo BIG, da Walmart Brasil, faz saber aos interessados a abertura de nada menos que 870 vagas de emprego no Brasil. As oportunidades são para diversos cargos.

A empresa opera hoje com cerca de 550 unidades e 50 mil funcionários em 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal. São 8 bandeiras entre hipermercados (BIG e BIG Bompreço), supermercados (Super Bompreço e Nacional), atacado (Maxxi Atacado), clube de compras (Sams Club) e lojas de vizinhança (TodoDia), além de postos de combustíveis e farmácias.

“O Walmart Inc. mantém uma participação de 20 na empresa. Com base em uma cultura mais ágil e simples, o foco no resultado e a excelência no atendimento são as principais guias para nossas ações. Mais do que estar presentes em diversos momentos de compras em nossas 556 unidades, queremos encantar e conquistar nossos clientes para sermos reconhecidos como o melhor varejo no Brasil. Sabemos que a jornada é desafiadora, mas estamos preparados para isso”, diz a empresa.

“Agora é com a gente. Somos Grupo BIG. Venha fazer parte desse time”, diz o comunicado da empresa.

Confira abaixo alguns dos cargos disponíveis.

Cargos

Você Pode Gostar Também:

Operador de Loja

Cartazista

Padeiro

Assistente Administrativo

Encarregado de Perecíveis

Auxiliar de Perecíveis

Repositor

Operador de Caixa

Confeiteiro

Auxiliar de Operações

Vendedor de Eletro

Coordenador de Recrutamento e Seleção

Fiscal de Prevenção e Perdas

Auxiliar de Limpeza

Gerente de Loja

Salários e Inscrição

Os salários de cada cargo não foram informados. Os salários vão de R$ 1.254 (Operador de Caixa) até R$4.689 (Gerente de Atendimento).

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do site de recrutamento da empresa.