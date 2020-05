Grupo Soulan oferece mais de 700 vagas de emprego para diversos cargos no Brasil

Os interessados em concorrer a uma das vagas podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar através do site oficial da empresa

Em meio à pandemia, o Grupo Soulan abre mais de 700 vagas de emprego na área de saúde e nas indústrias farmacêutica, de produtos de limpeza e química.

“Desde 1988, o Grupo Soulan desenvolve projetos em recursos humanos e conta com uma equipe altamente capacitada e especializada, assessorando seus clientes na atração, avaliação, desenvolvimento e retenção do capital humano, para que estes possam focar seus esforços e atenções às principais necessidades do seu negócio, gerando assim, ganhos expressivos de performance e resultados.”

A maior parte das vagas é para atuação na região metropolitana de São Paulo e o processo seletivo é totalmente on-line.

Veja também: Randstad abre 4.114 vagas vagas de emprego e estágio no Brasil; Inscreva-se

Confira alguns cargos abaixo:

Você Pode Gostar Também:

Cargos disponíveis

Líder de Higienização – Área Hospitalar

Recepcionista – Área Hospitalar

Terapeuta Ocupacional

Líder de Atendimento – Área Hospitalar

Líder de Governança – Área Hospitalar

Farmacêutico

Auxiliar de Higienização – Área Hospitalar

Auxiliar Administrativo

Enfermeiro

Técnico de Enfermagem

Ajudante de Cozinha – Área Hospitalar

Nutricionista

Coordenador de Enfermagem

Eletricista de Manutenção (Indústria Farmacêutica)

Mensageiro

Operador de Produção

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar através do site oficial da empresa.