Guardas Municipais abrem VAGAS com salários de até R$ 2.241,94 – Notícias Concursos

De acordo com o levantamento feito pelo Notícias Concursos, vários editais de concursos públicos estão abertos para preenchimento de vagas na Guarda Civil Municipal. As vagas foram divulgadas para diversos estados. Todas as oportunidades são para candidatos com o ensino médio completo. São quase 70 oportunidades!

Primeiramente, você sabe o que faz um Guarda Municipal? Ele é o responsável por zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município; prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais.

Além disso, ele deve atuar, de forma preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais; colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas; entre outras tarefas.

Prefeitura de Cubatão

No Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Cubatão abriu inscrições de edital (nº 03/2020) de concurso público para preenchimento de 60 vagas em cargos de Guarda Municipal.

As oportunidades exigem o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e máxima de 40 anos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria ´´AB“. O salário oferecido será de R$ 2.241,94, mais R$ 400,00 de vale-alimentação, R$ 30,00 dia / vale-alimentação e vale-transporte, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 22 de abril a 25 de maio de 2020, no site oficial da banca organizadora Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). O valor da inscrição está fixado em R$ 74,00.

O concurso consistirá nas seguintes etapas:

–> Provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos;

–> Prova de aptidão física;

–> Avaliação psicológica;

–> Exame médico de saúde;

–> Investigação social;

–> Curso de formação.

Informações do concurso

Concurso : Guarda Municipal Prefeitura de Cubatão SPI

: Guarda Municipal Prefeitura de Cubatão SPI Banca organizadora : IBAM

: IBAM Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 60

: 60 Remuneração : R$ 2.241,94

: R$ 2.241,94 Inscrições : 22 de abril a 25 de maio de 2020

: 22 de abril a 25 de maio de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 74,00

: R$ 74,00 Provas : 21 de junho de 2020

: 21 de junho de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 03/2020

Prefeitura de Itapira (SP)

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Itapira divulgou a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 05 vagas em cargos de Agente de Serviços XII – Guarda Municipal Masculino (4 vagas) e Agente de Serviços XII – Guarda Municipal Feminino (1 vaga).

As funções exigem ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e máxima de 40 anos até a investidura no cargo, 1,60m de altura (feminino) ou 1,65m de altura (masculino) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ´´categoria A e B“. O salário oferecido será de R$ 2.095,49, mais 30% de periculosidade, além de R$ 362,53 de vale refeição e vale transporte.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 20 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da SH Dias. O valor da inscrição está fixado em R$ 45,00.

O concurso consistirá com prova escrita (caráter eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico e conhecimentos específicos; mais teste de aptidão física (caráter eliminatório).

Prefeitura de Elias Fausto (SP)

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Elias Fausto abriu edital faz de concurso público para preenchimento de 03 vagas em cargo de Guarda Civil Municipal – Feminino (1 vaga) e Guarda Civil Municipal – Masculino (2 vagas).

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 22 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora SHDIAS.

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

Prova objetiva (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática e

Raciocínio lógico;

Teste de Aptidão Física;

Avaliação Psicológica;

Teste Toxicológico;

Avaliação Médica;

Investigação Social;

Curso de Formação.

Informações do concurso