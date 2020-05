Guia do retorno: informações, datas e jogos que permeiam o retorno de LaLiga, em junho

Após a retomada da Bundesliga, mais um grande campeonato europeu recebeu ‘sinal verde’ para o retorno: o Campeonato Espanhol. Na manhã deste sábado (23), autoridades governamentais do país autorizaram a volta das partidas a partir do fim de semana do dia 8 de junho: “A Espanha fez o que deve e agora todos se abrem para novos horizontes. Há chegado o momento de recuperar muitas das atividades cotidianas. A partir do dia 8 de junho, volta LaLiga”, anunciou Pedro Sánchez.

Paralisada desde o dia 14 de março, a Liga das Estrelas seguirá um protocolo sanitário e de segurança bem semelhante ao implementado na Alemanha. Obviamente, os jogos serão realizados sem público nas arquibancadas e com presença reduzida de pessoal nos estádios que receberão os compromissos. O mesmo se aplicará à segunda divisão nacional do país, também administrada por LaLiga.

Calendário e próximos jogos

Sevilla FC v Real Betis Balompie – La Liga

A principal entidade do futebol espanhol ainda não divulgou o calendário completo de partidas para a conclusão de LaLiga 2019/20. Este planejamento deve vir a público na próxima semana, provavelmente no próximo dia 28 de maio. O que se sabe é que as rodadas serão disputadas em um intervalo pequeno de dias, em uma espécie de ‘maratona’, para que a competição seja encerrada a tempo de não prejudicar o calendário da próxima temporada (2020/21)

A volta, no fim de semana do dia 8 de junho, inaugurará a rodada 28 da competição. Na tabela original, estes são os confrontos previstos para a jornada:

Athletic Bilbao x Atlético de Madrid – San Mamés

Celta de Vigo x Villarreal – Balaídos

Espanyol x Alavés – Cornellà-El Prat

Granada x Getafe – Nuevo Los Cármenes

Leganés x Valladolid – Municipal de Butarque

Mallorca x Barcelona – Iberostar Estadio

Real Madrid x Eibar – Santiago Bernabéu

Real Sociedad x Osasuña – Anoeta

Sevilla x Real Betis – Ramón Sánchez-Pizjuán

Valencia x Levante – Mestalla

Classificação e artilharia

Real Madrid CF v FC Barcelona – La Liga

A disputa pelo título está concentrada em duas equipes, justamente os dois gigantes do futebol local: o Barcelona lidera com 58 pontos, seguido de perto pelo arquirrival Real Madrid, com 56. Se a competição fosse encerrada hoje, Sevilla (47) e Getafe (46) completariam a relação dos quatro classificados de forma direta à próxima edição da Champions League.

Se a briga pela taça tem poucos pretendentes, a luta contra o rebaixamento envolve diretamente seis equipes: Espanyol (20), Leganés (23) e Mallorca (25) ocupam a zona da degola antes da bola rolar pela rodada 28, com Celta (26), Eibar (28) e Valladolid (29) também bastante ameaçados. É bastante provável que a luta contra a queda se arraste até a reta final da competição, assim como a corrida pelo título nacional.

Artilharia: O principal goleador de LaLiga 2019/20 é Lionel Messi, com 19 gols anotados em 22 partidas disputadas. Na segunda posição aparece o francês Karim Benzema, do Real Madrid, com 14 bolas na rede em 26 jogos.