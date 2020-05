Guido Beltrão promove doação de 700 máscaras de proteção para moradores de Piaçabuçu

O tempo é de solidariedade e ajuda mútua. A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus tem despertado o espírito humanitário em pessoas nos quatro cantos do planeta e os gestos de apoio para aqueles que mais precisam neste momento de uma mão ou palavra de apoio, têm marcado os tempos atuais com um desenho que leva a um mundo mais humanizado.

Em Piaçabuçu, através de uma doação pessoal do Secretário Municipal de Finanças, Guido Beltrão, moradores do conjunto Zé de Castro e do Povoado Céu, puderam receber máscaras de proteção para que façam uso diário durante a pandemia, promovendo os cuidados necessários com a saúde e também atendendo o decreto governamental que obriga o uso das máscaras para todos que estiverem em vias públicas.

De acordo com a empreendedora piaçabuçuense, Rita de Cássia, que produziu as máscaras, todo o material adquirido por Guido para a confecção do equipamento de proteção, atendeu as recomendações das autoridades de saúde, sendo as 700 máscaras confeccionadas em 100% algodão para proporcionar maior segurança aos usuários.

Secretário Guido não quis comentar sobre o gesto solidário, apenas revelou que tudo foi fruto de doação pessoal, algo que demonstra a solidariedade do atual gestor neste momento de pandemia.