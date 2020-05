Gwyneth Paltrow não gosta de estar maquiada

Gwyneth Paltrow confessou que não gosta de andar maquiada. A atriz de 47 anos afirmou que nunca foi uma ‘pessoa de maquiagem’.

Paltrow assegurou que seu estilo é ser um pouco ‘moleca’ e que prefere ter uma pele limpa e clara e só associar o uso de cosméticos ao trabalho.

Indo descalça para a edição da People’s Beautiful, ela disse à revista: “Eu nunca fui uma pessoa de maquiagem realmente. Eu amo não usar maquiagem. Para mim, maquiagem sempre significou que eu vou trabalhar”, explica.

“Eu fui a uma escola para meninas e não usávamos maquiagem. Não estávamos nos arrumando para ninguém. Durante todo o ensino médio, a maquiagem nunca se tornou parte da minha rotina. E eu acho que parte disso é porque eu sempre fui um pouco moleca. Eu gosto da sensação de ter uma pele limpa.”, afirma.

A atriz de ‘Homem de Ferro’ – mãe de Apple de 15 anos e Moses de 14, com seu ex-marido Chris Martin, acha que as ideias de beleza fizeram um grande progresso ao longo dos anos:

“Mais tipos de corpos, cores de pele e cores de cabelo e culturas estão incluídos nesse ideal agora mais do que quando eu era adolescente. Quando eu estava nos meus anos de formação, fomos informados de que a beleza era basicamente uma boneca Barbie… quando minha filha estava nos seus anos de formação, isso mudou tremendamente. E eu sempre pensei que isso é uma verdadeira progressão. Quando penso em ser criança no início dos anos 1980 e o que me foi mostrado como exemplo é muito diferente do que a ela foi mostrado.”, comenta.

“À medida que continuamos a nos tornar mais inclusivos em torno de nossas ideias sobre o que é beleza aspiracional, todos nós vencemos.”

Gwyneth – que é casada com o produtor Brad Falchuk – acha que há uma ‘ironia’ no fato de muitas mulheres ‘realmente se aceitarem’ quando envelhecem e começam a mostrar os sinais de envelhecimento.

“Quanto mais você se conhece e se aceita, mais você aceita quem você é e como é o seu coração. Eu sempre acho que há uma espécie de ironia que quando você realmente se aceita – fisicamente – é quando você tem cabelos grisalhos. Eu acho que há uma verdade nisso”, acrescenta.





Festa à distância para o filho





Gwyneth Paltrow ajudou a colocar um sorriso no rosto de seu filho Moses, no aniversário de 14 anos do menino no dia 8 de abril de 2020, ao conseguir ‘reunir’ seus melhores amigos para o aniversário do adolescente.

A estrela de Homem de Ferro não pôde celebrar o dia especial de seu filho por causa da quarentena devido ao coronavírus, então achou a melhor coisa a fazer.

Compartilhando um vídeo dos amigos de seu filho passando pela rua de sua casa em carros com grandes placas, balões, e música em seu Instagram Stories, Paltrow escreveu: “Um desfile de aniversário para Moses com o distanciamento social”.

Teve um que até levou doces para Moses, e o menino correu para pegar enquanto o seu amiguinho ficava dentro do carro.

“Meu Deus! Vai lá buscar!”, Paltrow diz no vídeo.

Quando o desfile terminou, a atriz gritou para os amigos do seu filho: “Vocês são os melhores!”.