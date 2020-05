Há 7 anos, Corinthians derrotava Neymar na final paulista

No ano de 2013, Corinthians e Santos fizeram a final do Campeonato Paulista. No primeiro jogo, o Timão venceu por 2×1, com gols de Paulinho e Paulo André pelo lado da capital; e Durval para o lado do litoral. Já em 19 de maio de 2013, os clubes entravam em campo na Vila Belmiro pela partida de volta.

O jogo marcava a última final de Neymar pelo Santos. Pouco tempo depois, no meio de 2013, o jogador arrumaria as malas para defender o Barcelona, da Espanha, em seu primeiro ano no futebol europeu. Então, vamos relembrar mais sobre a partida?

Santos 1×1 Corinthians – O jogo

Santos v Corinthians – Sao Paulo State Championship

O Timão entrava em campo para superar a triste eliminação pela Copa Libertadores da América, sofrida alguns dias antes após o ‘show’ de Carlos Amarilla. Sendo assim, o Corinthians foi a campo com força máxima comandada por Tite: Cássio, Alessandro, Gil, Paulo André, Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Romarinho, Danilo, Sheik e Guerrero.

Já os santistas comandados por Muricy Ramalho entraram em campo com Rafael, Bruno Peres, Edu Dracena, Durval, Léo, Renê Júnior, Arouca, Cícero, Felipe Anderson, Neymar e André. Repetindo alguns erros do primeiro jogo, o Santos começou o jogo muito dependente do seu camisa 11. Assim, Neymar foi o principal responsável pelas jogadas criativas, dribles e finalizações do Peixe.

O Corinthians, por outro lado, sabia ‘sofrer’ e segurava as investidas do adversário. Entretanto, aos 26 minutos do primeiro tempo, após cobrança de falta na área, a bola sobra para Cícero finalizar e marcar o gol santista. Mal deu tempo dos donos da casa comemorarem, já que, dois minutos depois, Danilo empatou para o Corinthians.

Daí para frente, o time de Tite soube controlar a partida e frear as investidas do clube santista, que pouco pode fazer. No final, Neymar assistiu ao Corinthians ser campeão pela 27ª vez do Campeonato Paulista, em plena Vila Belmiro.