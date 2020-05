Haaland elege os 5 melhores jogadores sub-21 do mundo

Em uma entrevista para a ESPN UK, Erling Braut Haaland revelou quais são os 5 melhores jogadores jovens do mundo na sua opinião.

E o astro do Dortmund não ficou em cima do muro na hora de se colocar na lista. Confira os outros 4 jogadores eleitos pelo astro norueguês.

1 – Gianluigi Donnarumma

AC Milan v Juventus – Coppa Italia: Semi Final

Parece mentira, mas o goleiro do Milan já está na sua quinta temporada profissional e só tem 21 anos. Com certeza, será um dos melhores do mundo em sua posição.

2 – Matthijs De Ligt

Olympique Lyon v Juventus – UEFA Champions League

De Ligt é o atual vencedor do prêmio Golden Boy. A Juventus pagou um caminhão de dinheiro para contar com o zagueiro. Não está na sua melhor temporada, mas ninguém duvida que será um grande zagueiro.

3 – Jadon Sancho

FBL-GER-BUNDESLIGA-MOENCHENGLADBACH-DORTMUND

Saiu da Inglaterra para ganhar mais tempo de jogo e o tempo mostrou que foi uma decisão acertada.

É apontado como o futuro da Seleção Inglesa.

4 – Kylian Mbappé

Olympique Lyonnais v Paris Saint-Germain – French Cup Semi Final

Com apenas 21 anos já está perto do pódio da Bola de Ouro e é só questão de tempo para que consiga a sua primeira.

5 – Erling Braut Haaland

FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-COLOGNE

A grande surpresa da temporada europeia. Começou o ano no RB Salzburg e termina como a sensação do Borussia Dortmund. Já é especulado em quase todos os gigantes do continente.