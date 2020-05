Hertha Berlin x Union Berlin | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Disputando a elite nacional pela primeira vez em sua história, o modesto Union Berlin, de campanha sólida na Bundesliga aqui, viverá uma emoção diferente neste fim de semana: enfrentará o seu rival local, o tradicional Hertha Berlin. Apesar de pouco reconhecido, trata-se de um clássico com grande ‘background’ histórico, político e social, o que aumenta a expectativa dos torcedores berlinenses para o confronto. Chegou a hora, então, de conhecermos todos os detalhes e informações que cercam a partida que abrirá a rodada 27 do Campeonato Alemão. Confira:

Ficha técnica e onde assistir

1. FC Union Berlin v Hertha BSC – Bundesliga

Motivo: 27ª rodada da Bundesliga 2019/20

Data: 22 de maio de 2020

Hora: 15h30 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, em Berlim (ALE)

Árbitro: A definir

Onde assistir: Fox Sports

Prováveis escalações

Hertha Berlin

Provável escalação: Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhadt; Darida, Grujic, Lukebakio, Matheus Cunha, Mittelstädt; Ibisevic.

Informações adicionais: Quinto treinador da equipe desde junho passado, Bruno Labbadia chega para o dérbi de Berlin com dois desfalques certos: Kalou e Rekik. Wolf, com um problema no tornozelo, é dúvida. O centroavante Piatek deve iniciar como opção no banco de reservas.

Union Berlin

Provável escalação: Gikiewicz; Friedrich, Hübner, Subotic, Trimmel; Gentner, Andrich, Lenz, Ingvartsen, Bülter; Andersson.

Informações adicionais: Após revés da rodada de retomada, Urs Fischer tenta a recuperação de sua equipe no clássico da capital. Schlotterbeck cumpre suspensão e não poderá atuar, assim como Gogia e Becker, estes por lesão.

Classificação e últimos resultados

Além do contexto histórico e político por trás do duelo – que remete aos tempos de Guerra Fria e capital dividida -, o clássico de Berlim tem sabor especial pela posição das duas equipes na tabela. Mandante do duelo, o Hertha é o atual décimo primeiro colocado, com 31 pontos. Colado na equipe azul está justamente o rival, Union, com 30 pontos.

O retorno da Bundesliga foi positivo para o Hertha, que apresentou bom futebol e conquistou uma vitória inquestionável por 3 a 0 sobre o Hoffenheim. Já o Union teve a maior das ‘pedreiras’ pela frente, e apesar de ter mostrado alguma resistência, acabou batido por 2 a 0 pelo líder e atual heptacampeão Bayern de Munique.