HOME OFFICE: Empreender ou não em casa?

Primeiramente devemos dizer que há algum tempo, o home office vem se tornando cada vez mais conhecido, e praticado no Brasil.

Muitas empresas já utilizam esse método. Mas e para prestadores de serviços freelancer e empreendedores, também funciona?

Depende! Muitas pessoas acabam deixando seus empregos, e investindo em seu próprio negócio, devido a dificuldade as vezes de chegar ao trabalho, trânsito, os gastos mensais são menores, porém se não for um serviço bem planejado o risco de não dar certo é enorme.

Um dos espaços de maior movimentação na Feira do Empreender é o dedicado aos ‘Negócios em Casa’, afinal, muitos começam empreendendo dentro do lar, principalmente no segmento de alimentação. Diz essa reportagem da Feira do Empreendedor Negócios em Casa.

Vantagens

As vantagens de se trabalhar home office são inúmeras, sem contar que se pode trabalhar de qualquer lugar, não é?

Você faz seu horário

Tem menor custo com estrutura

Melhor aproveitamento do seu tempo

Você faz sua agenda

Seu maior investimento inicial será internet e computador.

Desvantagens

Mas também acabam encontrando algumas desvantagens no trabalho home office como:

Dificuldade de concentração,

Distrações do dia a dia (filhos, televisão,etc.),

Trabalha-se mais tempo do que em uma empresa.

E dependendo da sua atividade é difícil manter uma renda fixa mensal

O trabalho Home Office

O trabalho home office é um trabalho que necessita de planejamento, organização, criatividade, vontade de inovar e principalmente disciplina.

Atualmente, existem serviços que você pode atuar home office como redator freelancer, gerenciados de redes sociais, assistente virtual, secretária virtual.

Ao mesmo tempo, você também tem a opção de abrir seu próprio negócio, segue um link de uma matéria muito bacana, dando dicas de negócios para empreender em casa.

Existem mais inúmeras possibilidades de se empreender em casa.

Se esse é seu sonho, siga em frente e siga nossas dicas.