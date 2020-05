Homofobia no trabalho é crime. Saiba como agir

A homofobia no trabalho também é crime e deve ser combatida. No dia 17 de maio foi o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. O assunto deve combatido tanto fora quanto dentro do ambiente corporativo.

Homofobia e transfobia – dentro ou fora do trabalho – são crimes desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) permitiu sua criminalização, em junho de 2019, de acordo com o site Vagas.

Homofobia no trabalho continua sendo um tema extremamente relevante, que merece ser discutido sempre que possível.

Portanto, o tema homofobia no trabalho precisa estar em foco. Sejam elas explícitas ou disfarçadas, essas manifestações geram consequências sérias a quem se sente agredido. Essas consequências variam muito e englobam desde caráter moral e psicológico até integridade física, perda de autoestima e produtividade.

O que você pode fazer se sofrer homofobia ou transfobia

Ao sofrer algum tipo de discriminação pela sua orientação sexual no trabalho, você pode primeiramente tentar resolver a questão amigavelmente.

Uma opção, se possível, é conversar com a pessoa que vem causando a violência e esclarecer que você não está confortável com isso.

Recorrer ao seu superior ou ao RH também são alternativas – dependendo do tipo de empresa que você trabalha e da abertura que ela tem para esse tipo de relato.

O que podemos fazer para acabar com a homofobia no trabalho

Algumas empresas vêm pouco a pouco incluindo o assunto homofobia na sua agenda de temas a serem discutidos. Para Vinícius, esse é o melhor caminho para acabar com esse tipo de discriminação.

Na prática, cada um de nós esteja atento, observando nossas próprias atitudes e também as de nossos pares, percebendo em nossos discursos rotineiros onde estão o preconceito e a agressão.