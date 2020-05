Hora do adeus? Willian acumula ‘concorrentes’ e deve buscar novo desafio de carreira

Após sete anos e meio de serviços prestados ao Chelsea, clube que buscou sua contratação junto ao Anzhi (RUS) em 2013, Willian parece próximo de uma emocionante despedida de Stamford Bridge. Aos 31 anos de idade, o jogador ficará livre no mercado em junho de 2020, e ainda não há nenhuma sinalização de que a diretoria londrina lhe oferecerá uma nova renovação. E isso, por sinal, talvez seja o melhor para a carreira do brasileiro.

Chelsea FC v Everton FC – Premier League

Não que o camisa 10 já não possa ser útil para os Blues, muito pelo contrário. Mesmo com a idade mais avançada, o brasileiro segue entregando performance e sendo um líder técnico do elenco. No entanto, o momento vivido pelo Chelsea é diferente: Frank Lampard vem trabalhando em prol de uma renovação de grandes proporções, dando espaço para os garotos oriundos da forte base do clube londrino. Além disso, o clube azul já acertou a contratação do excelente Hakim Ziyech, hoje no Ajax, jogador que teoricamente chega para preencher o mesmo setor de Willian.

A busca da comissão técnica por um time mais rejuvenescido, aliado ao desgaste natural de sete anos e meio de clube, fazem com que a despedida de Willian neste verão seja o caminho provável e mais acertado. Vale destacar que o atleta está valorizado no mercado, com o Tottenham de José Mourinho e o Arsenal de Mikel Arteta de olho em sua contratação. Seria estranho ver Willian em um dos arquirrivais dos Blues mas, ao mesmo tempo, o fato de ser um ‘velho conhecido’ de Mourinho e sua ambientação à Premier League justificam uma possível predileção ao mercado doméstico.

Chelsea FC v Liverpool FC – FA Cup Fifth Round

