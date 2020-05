Ibrahimovic sofre lesão durante treinamentos e acende rumores sobre longo tempo no estaleiro

Vai adiantar a aposentadoria? O sueco Zlatan Ibrahimovic sofreu uma lesão na panturrilha durante os treinos dessa segunda-feira (25) e deixou o Departamento Médico do Milan preocupado. O atacante de 38 anos deve passar por exames nas próximas horas para saber o grau da contusão.

AC Milan v Torino FC – Serie A

De acordo com informações do jornalista italiano Gianluca Di Marzio, os profissionais milanistas ficaram muito apreensivos com o problema e não descartam uma longa parada para o experiente camisa 21. O craque sentiu a dor após tentar um chute e logo precisou ir para o DM Rossonero.

Vale lembrar que o craque ficou parado entre janeiro e fevereiro por conta de lesão na mesma região. Inicialmente, os médicos do clube estão avaliando o jogador e pensando em uma contusão semelhante a do começo do ano, no entanto, temem que seja um problema mais grave e complicado: no Tendão de Aquiles.

