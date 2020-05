Ideias de como empreender em casa

Com a facilidade de criar um MEI, as oportunidades de empreender em casa cresceram muito.

Muitas atividades podem ser realizadas em casa, sem precisar de um espaço físico alugado. Economizando assim, aluguel, luz, água, imposto entre outros.

Alguns grandes empreendedores de hoje, tiraram o sonho do papel e investiram nele dessa forma. Começando pequeno e evoluindo com o tempo.

Um segredo de um grande empreendedor é não ter medo, é ter coragem de ousar.

Podemos ver por todo nosso País pequenos empreendedores lutando para seu negócio dar certo, ainda mais diante essa crise, precisaram inclusive muitos deles, se reinventar para dar a volta por cima.

Como se tornar um bom empreendedor

As qualidades de um bom empreendedor, segundo Jorge Paulo Lemann, considerado em 2019 um dos homens mais ricos são:

Sonhar grande

Ser objetivo em suas decisões

Contratar profissionais excepcionais

Assumir riscos

Batalhar pela excelência

Fazer o que se gosta é um dos segredos do negócio de sucesso, portanto, reúna bastante informação sobre o ramo que vai investir para empreender em casa.

Para empreender é necessário muito estudo e dedicação.

Mesmo que seja uma empresa pequena, você precisa saber como começar a investir, as burocracias, como funciona o mercado etc.

Novas ideias de empreendimentos

Você Pode Gostar Também:

Alimentação a base de plantas “plant-based” Cosméticos naturais Brechós Corte e costura Coworking Desenvolvimento de aplicativos Infoprodutos Pets

Muitos dos empreendedores tem como empreender em casa, utilizando com os recursos que têm disponível, por não ter muito capital para começar a investir.

Uma parte deles empreendem por necessidade, e muitas vezes esse negócio é a renda principal da casa, por isso continuam a batalhar, sem desistir perante os obstáculos, acreditando em seu sonho.

Alguns investem em consultoria, aproveitando seus conhecimentos para auxiliar outras pessoas.

Lembre-se sempre, para que as pessoas acreditem em seu produto ou serviço, primeiramente é preciso que você acredite na sua ideia.

Como escolher um negócio para investir

Primeiro passo, muito importante, é fazer o que se gosta. Você precisa se identificar, ter o perfil para aquele negócio.

Precisa ser um ramo que você se interesse, independente do ramo, seja ele alimentício, turismo, beleza, saúde etc.

Faça uma lista com todos que você se identifica e pesquise sobre cada um deles.

É essencial que você tenha certeza do ramo que você vai investir, para que você se dedique realmente e com vontade no seu negócio.

Ter sua empresa é ótimo, ainda mais quando se faz o que realmente te deixa feliz e com a oportunidade de empreender em casa.

Agora é só formalizar seu empreendimento e mãos a obra.