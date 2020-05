Idolatria ou nova aventura? Renovar com PSG pode ser ‘movimento certo’ para Mbappé hoje

Campeão de tudo a nível nacional por clubes e campeão do mundo com sua seleção aos 19 anos, Kylian Mbappé já soma grandes feitos e realizações para a pouca idade, não à toa é o atleta mais valioso do futebol mundial na atualidade. Muitos julgam que este é o momento certo para o talentoso atacante partir caminhos e buscar uma nova aventura fora das fronteiras de seu país, mirando uma camisa mais pesada e tradicional no Velho Continente, como a do Real Madrid.

Representar o maior campeão europeu de todos os tempos é um sonho para qualquer jogador, em especial para quem tem Zidane e Cristiano Ronaldo com ídolos, dois gigantes que marcaram época na capital espanhola. Afetivamente e, até certo ponto esportivamente, uma transferência ao time merengue faria todo sentido para o jovem camisa 7. Não dá para tratar como equivocado ou precipitado esse potencial plano de passo futuro para Mbappé, fato.

Paris Saint-Germain v Real Madrid – UEFA Champions League Round of 16: Second Leg

Contudo, uma possível renovação contratual junto ao Paris Saint-Germain talvez seja, neste exato momento e diante do cenário do futebol europeu hoje, o movimento certo para o jovem francês. Após longos anos de resultados frustrados, o time da capital dá fortes indícios de ter atingido o ‘ponto ideal de maturação’ para um feito inédito, posicionando-se como principal candidato ao título da Champions League. O projeto, que tem Mbappé como parte crucial, vai finalmente chegando em seu ápice de consolidação, enquanto o Real Madrid, que sonha em contar com o camisa 7 para a próxima temporada, vive um momento de entressafra e reconstrução.

Totalmente ambientado ao clube e adorado pelo torcedor parisiense – que o vê como candidato a ídolo, algo que certamente não se repete com Neymar -, Mbappé ainda pode ser alçado, caso o seu amigo e companheiro parta realmente ao Barcelona, ao posto de principal ‘patrimônio’ do clube francês. Por ser tão jovem e ainda ter no mínimo uma década de futebol pela frente, o atacante certamente vestirá a camisa de gigantes do Velho Continente em algum momento de sua carreira. Mas quão épico seria se fosse ele o protagonista da efetiva mudança de patamar do Paris, que hoje aspira ser gigante?

Olympique Lyonnais v Paris Saint-Germain – French Cup Semi Final

