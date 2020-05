Ídolo da Juventus se despede do clube após retorno de atividades: ‘Eternamente grato’

Dia de despedida nos bastidores da Juventus. Vivendo os primeiros momentos e atividades pós-paralisação em virtude da pandemia de coronavírus – bastante agressiva em território italiano -, a atual octacampeã nacional testemunhou um de seus ídolos contemporâneos partindo caminhos em busca de uma nova etapa em sua vida.

Através de comunicado em sua conta oficial no Instagram, Andrea Barzagli comunicou que não faz mais parte da comissão técnica juventina. Após se aposentar dos gramados ao final da temporada 2018/19 aos 39 anos de idade, o zagueiro aceitou cargo de assistente técnico no clube italiano, trabalhando ao lado do treinador Maurizio Sarri de setembro até então. Na publicação, o ex-jogador, de uma vida dedicada ao clube de Turim, explicou suas motivações.

Juventus v Atalanta BC – Serie A

“Decidi fazer uma escolha de estilo de vida. Foi uma escolha feita com o coração! Isso não significa que não foi difícil. Senti a necessidade de desfrutar mais a minha família, que apoiou e acompanhou minhas escolhas profissionais em silêncio por todos esses anos.

Decidi priorizar hoje uma família sobre outra, a Juventus, a quem sempre serei eternamente grato. Mas essa foi a escolha certa a ser feita. Meus pensamentos vão para aqueles que me mostraram o maior respeito e apoio total, o presidente, o treinador, Fabio e Pavel. Figuras que contribuíram para o meu crescimento e com discrição e amizade caminharam ao meu lado”, publicou.

Ver essa foto no Instagram Ho deciso di fare una scelta di vita. È stata una scelta di cuore! Non per questo non sofferta. Ma sentivo l’esigenza di vivere maggiormente la mia famiglia che, silenziosamente in tutti questi anni, ha appoggiato e accompagnato le mie scelte professionali. Ho scelto di privilegiare, oggi, una famiglia a dispetto di un’altra, la Juventus, a cui sarò sempre legato ed eternamente grato. Ma era giusto scegliere. Il mio pensiero corre a chi mi ha dimostrato sempre la massima stima e la totale vicinanza professionale e umana. Il Presidente, il mister, Fabio e Pavel. Figure che hanno contribuito alla mia crescita e che con discrezione e amicizia hanno camminato al mio fianco. I GRAZIE sarebbero tantissimi. I compagni, i tifosi, i professionisti che lavorano ogni giorno per rendere la Juventus ciò che è! Riassumo tutto in un grande e gigantesco: #finoallafine forza @juventus! Sempre vostro, Andrea! Uma publicação compartilhada por Andrea Barzagli (@andreabarzagli15) em 14 de Mai, 2020 às 9:43 PDT

