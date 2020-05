Ídolo de volta? Fluminense abre negociações, de forma oficial, para repatriar Fred

Flertando com o retorno às Laranjeiras desde que rescindiu seu contrato junto ao Cruzeiro, ainda em fevereiro deste ano, Fred está oficialmente no planejamento do Fluminense para 2020. Depois de diversas declarações do presidente Mário Bittencourt escancarando o desejo de contar com o camisa 9, as tratativas para fechar sua contratação foram, enfim, iniciadas.

Inicialmente levantada pelo UOL Esportes, o Globoesporte confirmou a informação de que o presidente tricolor abriu contato formal com Francis Melo, empresário do centroavante, para costurar os termos da negociação. As partes já teriam acordado o tempo de contrato, até dezembro de 2022. Vencimentos mensais, no entanto, ainda estão sendo debatidos.

Fluminense v Flamengo – Brasileirao Series A 2014

Por conta da pandemia de coronavírus, as conversas foram inauguradas via telefone, com clube e estafe do atleta trabalhando para adiantar as tratativas ao máximo antes do desfecho judicial entre Fred e Cruzeiro. Apesar do centroavante ter conseguido uma liminar na Justiça do Trabalho – que garantiu sua rescisão em um primeiro momento -, ainda há uma chance da liminar ser derrubada, caso a Raposa recorra.

