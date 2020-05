Ídolo do Corinthians, Tite completa 59 anos nesta segunda-feira

Adenor Leonardo Bachi nasceu no dia 25 de maio de 1961, em Caxias do Sul, no estado de Rio Grande do Sul. Porém, foi como ‘Tite’ que Adenor conquistou o Brasil. A carreira de jogador começou em 1968, pelo time da cidade. Já em 1986, atuou pelo Guarani, por três temporadas antes de encerrar a carreira. Em Campinas, também cursou a faculdade de Educação Física, pela PUC. Iniciava-se ali o Tite treinador.

Em 2000, já com quase uma década de trabalho como treinador, Tite alcança uma certa visibilidade nacional ao derrotar o Grêmio de Ronaldinho Gaúcho com o modesto Caxias. Logo no ano seguinte, é contratado pelo mesmo Grêmio e vence a Copa do Brasil de 2001 contra o Corinthians. Falando no time preto e branco, a história em São Paulo começa muito antes do que muita gente se lembra.

Em 2004, Tite assumiu o Corinthians pela primeira vez na vida. Tirou o time da zona de rebaixamento e conseguiu terminar o Brasileirão em 5º lugar. No ano seguinte, a chegada de nomes como Tevez e Mascherano atrapalhou o trabalho do treinador, mesmo com um bom desempenho no Paulista. Principalmente por problemas de relacionamento com a MSI e sua figura principal, Kia Joorabchian, Tite deixou o comando do Timão, que seria campeão brasileiro no mesmo ano.

Antes de voltar para o Corinthians, o treinador ainda passou por Palmeiras, Atlético-MG e Internacional, no futebol brasileiro, onde conquistou a Copa Sul-americana de 2008. Em 2010, passou um breve período de tempo no Al Wahda, dos Emirados Árabes. Porém, após o desempenho ruim de Adílson Batista no Brasileirão, o Corinthians trouxe Adenor de volta já em outubro daquela temporada. Começava ali a consagração de Tite.

Logo após assumir o Timão, consegue bons resultados, brigando pelo título até o final. O Fluminense de Dario Conca acaba levando a melhor, porém, Tite classifica o time para a pré-Libertadores. O ano de 2011 começa bem, mas, de maneira inédita, a equipe que contava com Ronaldo e Roberto Carlos cai para o colombiano Tolima. O técnico balança no cargo, mas Andrés Sanchez, presidente do Timão, banca a continuidade do treinador.

Ainda naquele ano, o Timão sagra-se campeão brasileiro, com jogos emocionantes, como a vitória por 5×1 contra o rival São Paulo. O time se destaca pela segurança defensiva e pela objetividade no ataque. Em 2012, essas características do treinador alcançam o auge, ao vencer a inédita Libertadores da América. Em seguida, o Mundial do mesmo ano contra o Chelsea. Assim, Tite se tornava ídolo, tal qual os jogadores, referenciado pela Fiel.

Em 2013, ainda venceria o Paulista e a a Recopa Sul-americana. No fim do ano, deixa o clube, após desgastes internos. Porém, já em 2015, retorna ao Timão e conquista o Brasileirão novamente. Aprimorando sua qualidade ofensiva, apresentou um dos melhores elencos recentes do Corinthians, orquestrando um meio-campo com Jadson, Renato Augusto, Ralf e Elias.

Já em 2016, Tite deixa o Corinthians para a Seleção Brasileira. Disputa a Copa de 2018, quando cai para a Bélgica, nas quartas. Porém, é mantido pela CBF e continua até os dias atuais como treinador do Brasil.

Esse foi um breve resumo da vida de Adenor para desejar um Feliz Aniversário ao Tite, da Fiel!