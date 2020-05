Ídolo do Internacional detona diretoria por demissão via telefone: ‘Merecia mais respeito’

Ao passo que a paralisação no futebol brasileiro se prolonga, clubes vão buscando outros caminhos e soluções para conter a inevitável crise financeira oriunda da queda drástica de receitas. Infelizmente, a saída encontrada por algumas instituições são as demissões em massa, cenário que estamos testemunhando em Flamengo, Botafogo e, mais recentemente, Internacional.

Dentre os mais de 40 profissionais dispensados pelo Colorado no início desta semana, está Marcos Antônio de Lima, popularmente conhecido pelos torcedores como Índio. O ex-zagueiro – multicampeão vestindo a camisa do Internacional -, atuava em eventos organizados pelo clube e recebeu a demissão com desapontamento. Em entrevista concedida à Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, Índio desabafou sobre a situação e não poupou críticas à diretoria.

“Fiquei surpreso e não esperava, sinceramente. Ainda mais da maneira como foi, por telefone e tal. Continuo amando o Inter, sou colorado e nunca vou deixar de ser. Mas acho que merecia um pouco mais de respeito. Sou o maior vencedor dentro desse clube (…) O Inter sempre foi a minha vida, então hoje é um dia muito triste. Se eles estivessem em dificuldades poderiam me chamar e falar. Sempre fui amigo do clube, mas confesso que estou arrasado”, afirmou.

Como destaca o UOL Esportes, a versão apresentada pela diretoria colorada é outra. Procurado pela Rádio Grenal, João Patrício Hermann, vice-presidente do Inter, desmentiu o ex-jogador: “Eu tenho informação diferente dessa, pelo o que sei o Índio foi comunicado pelo diretor imediato dele e depois recebeu ligação do presidente Marcelo Medeiros”, disse.

