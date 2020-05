Ídolo no Corinthians, Jô rescinde com clube japonês e tem dois destinos possíveis

Campeão e artilheiro do Brasileirão 2017 com a camisa do Corinthians, Jô, de 33 anos, está livre no mercado de transferências. O centroavante acertou sua rescisão contratual junto ao Nagoya Grampus, do Japão, clube que defendia desde o início da temporada 2018. O que o futuro reserva para o camisa 7? De momento, dois destinos despontam como os mais prováveis.

Em primeiro lugar, é claro, está o próprio Corinthians. Revelado nas categorias de base alvinegras, Jô é ídolo do clube e do torcedor, não sendo segredo que a diretoria corintiana sonha em repatriá-lo. De acordo com a apuração do Globoesporte, o presidente Andrés Sanchez está ‘na cola’ de Jô, conversando com o atacante praticamente todos os dias desde que ele retornou ao Brasil. Neste exato momento, o camisa 7 está no Rio de Janeiro, cumprindo quarentena junto de seus familiares.

Corinthians v Atletico MG – Brasileirao Series A 2017

O centroavante não esconde seu carinho pelo clube paulista e pela Fiel, mas não trata o Corinthians como única opção de carreira. Ele e seu estafe veem com bons olhos a possibilidade de retornar aos Emirados Árabes Unidos, onde Jô atuou entre os anos de 2015 e 2016, vestindo a camisa do Al-Shabab. Por conta da paralisação total do calendário brasileiro, Jô não tem pressa para definir seu futuro, mesmo que as expectativas em torno de seu nome fiquem cada vez maiores dia após dia.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.