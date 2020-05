Idosa é encontrada morta em Porto Real do Colégio

Ela havia procurado a UPA da cidade no dia anterior

Neste sábado, 16 de maio, por volta das 15h52, a Polícia Militar de Alagoas, através do 11º BPM, foi acionada após o filho de MARIA MARIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, 88 anos, encontrar sua mãe já sem vida em um dos cômodos da sua própria residência, localizada no Conjunto São Pedro em Porto Real do Colégio.

A polícia foi até o local e constatou o óbito, segundo os policiais foi ocasionado por “força natural”. O filho da vítima alegou que a mesma apresentava um quadro patológico e também havia buscado no dia anterior, assistência médica na UPA da cidade.

A Delegacia Regional foi informada da ocorrência e também foi contactado os órgãos responsáveis.

Da Redação com informações do 11º BPM