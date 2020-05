O IFood e Cashback World fecharam parceria, conforme foi anunciado nessa última semana.

Para você que adora realizar compras pelo Ifood, ainda mais em meio a toda essa epidemia, que frequentar restaurantes, lanchonetes ficou tão restrito, acabamos utilizando ainda mais esses aplicativos de entrega.

Como vai funcionar?

O cliente cadastrado pela plataforma do Cashback world, vai adquirir um cartão chamado “Ifood Card”, após a aquisição do cartão, ao efetuar a comprar pelo Ifood utilizando-o, ele ganha 1% do seu dinheiro de volta.

Os cartões são a partir de R$ 30,00 até R$ 150,00 lembrando que só podem ser trocados dentro do Ifood.

E para transferir o dinheiro acumulado para sua conta, é necessário acumular no mínimo R$ 25,00 no site.

A empresa Cashback World é uma empresa que oferece o dinheiro de volta em compras feitas em clientes parceiros. Dentro do site, você pode pesquisar pelo inúmeros parceiros.

Entre elas temos as Havaianas, Tip Tipo, Polishop Br, C&A, Mash entre muitas outras.

Mas o que é Cashback?

É um programa de fidelidade, que o usuário se cadastra no serviço de cashback dentro do site da empresa que oferece esse serviço, faz compras com sites parceiros dessa empresa, e ao realizar uma compra uma porcentagem, volta para a conta do cliente.

Lembrando que o valor, porcentagem, de retorno, vai depender de cada empresa, é importante ler com atenção os regulamentos.

Você Pode Gostar Também:

Um outro exemplo de empresa que também trabalha com o sistema cashback é o Ame, as Lojas Americanas inclusive é uma parceira deles.

Delivery em época de crise

Que a busca por delivery aumentou não temos dúvida, mas não somente pela comodidade e praticidade, foi identificado pelo Brasil Food Trens 2020 também um crescimento na busca por saúde e bem estar.

Sim , pessoas que estão de dieta, ou com intolerância a algum alimento entre outros motivos, também estão em busca desses serviços. Aumentando ainda mais as oportunidades dos empreendedores se inovarem na variedade do cardápio.

Além das entregas tradicionais, algumas pequenas empresas investiram em pacotes mensais, quinzenais e até mensais de entrega de alimentos delivery na casa do cliente.

Com os mais variados produtos, legumes, verduras, frutas etc.

O delivery sem dúvida foi uma salvação para algumas empresas que dependiam daquele movimento diário em seus estabelecimentos.

Vantagens ao implantar o delivery

Algumas empresas puderam notar uma melhora muito grande em alguns fatores como:

Aumento do faturamento

Ampliação do negócio e divulgação da marca da empresa

Aumento nas vendas

Fidelização de clientes através de pedidos personalizados.

Não temos dúvidas que o sistema delivery veio com força total nessa crise, e veio para ficar! Tem dúvidas que ainda vale a pena investir nesse sistema de entrega?