Inclusão tecnológica na terceira idade – Notícias Concursos

Para as novas gerações, viver sem Internet é algo difícil de imaginar, mas para a maioria dos idosos o mundo digital ainda é um grande desafio. Isso não significa que tenha que ser sempre assim. Muitas pessoas idosas estão enfrentando o que parecia um bicho de sete cabeças e descobrindo um mundo de possibilidades na tela do computador com a inclusão tecnológica.

Diante do cenário atual, causado pela chegada do Coronavírus, os aparelhos eletrônicos se tornaram itens obrigatórios de sobrevivência. Na verdade, a inclusão tecnológica na terceira idade já estava acontecendo de forma lenta, e a pandemia veio para acelerar este processo.

O isolamento social imposto pelo governo, para prevenir que a Covid-19 se espalhe mudou drasticamente a rotina das pessoas ao redor do mundo. Os idosos são os mais afetados, uma vez que não podem sair de casa e nem receber visitas dos familiares.

Por esse e outros motivos, os idosos têm se interessado cada vez mais pelo mundo tecnológico.

Alfabetização digital para idosos

A inclusão digital para terceira idade é um fenômeno que gera uma série de consequências, na maioria das vezes são positivas não só para a pessoa e seus familiares como também para a sociedade que as rodeia.

Melhor qualidade de vida

Você Pode Gostar Também:

Para o idoso, a inclusão tecnológica traz qualidade de vida. A pessoa pode desfrutar das partes positivas da internet, que trouxe muita comodidade para todos.

Por exemplo, é muito mais fácil encomendar comida ou qualquer outro tipo de produto pela internet do que pelo telefone, catálogos ou outros sistemas.

Mais participação e comunicação

Um dos benefícios da Internet é facilitar a participação das pessoas e a comunicação entre elas. Hoje em dia, por exemplo, é muito fácil estar presente em discussões ou conversas, seja pelo WhatsApp, Facebook ou qualquer outra plataforma.

Para as pessoas na terceira idade, isso significa ter mais acesso a outros grupos, cujo contato não é tão próximo, familiares e amigos.

Como fazer a inclusão dos “vovôs”

Um dos principais desafios que os idosos encontram é o de que a partir de certa idade eles não conseguem mais aprender coisas novas. As pessoas que lidam diretamente com a terceira idade, como os médicos geriatras, por exemplo, apontam justamente o efeito danoso desses estigmas sobre a autoestima dos idosos.

Com uma autoestima mais frágil, o processo de aprendizado pode ficar mais difícil. Por isso, para realizar a inclusão digital desse grupo é necessário trabalhar aspectos mais subjetivos, como a própria autoestima e a confiança. Eles precisam se sentir confiantes no processo de aprendizado, e também por isso os instrutores devem ser ainda mais pacientes, só assim, vão conseguir aceitar a inclusão tecnológica.

É sempre importante reforçar que a inclusão digital não pode ser impositiva e que os idosos devem ter autonomia para decidir quando e como ingressar nesse universo.