Indicação de Filme para o ENEM – “Eu sou a lenda” – Notícias Concursos

? QUESTÃO SOBRE O FILME “EU SOU A LENDA”

“Eu sou a lenda” é um filme com grande potencial para ser abordado em sala de aula, pois trata de vários temas importantes na Biologia. Seu potencial também foi reconhecido pela Unesp, que cobrou uma questão relacionada ao filme. Veja a questão abaixo:

(UNESP) No filme “Eu sou a lenda”, um vírus criado pelo homem espalhou-se por toda a população de Nova Iorque. As vítimas do vírus, verdadeiros zumbis, vagam à noite pela cidade, à procura de novas vítimas. No filme, Robert Neville (Will Smith) é um cientista que, sem saber como, tornou-se imune ao vírus. A obsessão de Neville é encontrar outros que, como ele, não estão infectados, e possibilitar um mecanismo para a cura. A cura vem por meio do sangue: amostras de sangue de pessoas doentes que melhoraram depois de infectadas pelo vírus, quando administradas a outros doentes, podem promover a melhora.

Considerando o contido na sinopse do filme, pode-se inferir que, mais provavelmente, o princípio biológico utilizado por Neville para debelar a doença é a administração de

(A) soro, composto de anticorpos presentes no sangue de pacientes contaminados.

(B) soro, composto de antígenos presentes no sangue de pacientes contaminados.

(C) vacina, composta de anticorpos presentes no sangue de pacientes contaminados.

(D) vacina, composta de antígenos presentes no sangue de pacientes contaminados.

(E) vírus atenuados, presentes no sangue de pacientes que melhoraram ou no sangue de pessoas imunes.

RESOLUÇÃO: Letra A

Como sabemos, o soro é um imunizador formado por anticorpos previamente produzidos em outro organismo. Os soros funcionam, portanto, na cura de algum problema de saúde, pois fornecem anticorpos já prontos.

? CONCLUSÃO

Percebemos, portanto, que o filme oferece uma grande quantidade de temas que podem ser explorados. Além disso, a utilização de filmes deixa as aulas mais dinâmicas e fazem com que o aluno consiga relacionar o conteúdo ministrado com o seu dia a dia, fazendo dessa uma experiência prazerosa e proveitosa.

Bom filme e boa aula!