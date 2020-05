Inscrições do Enem 2020 começam HOJE; Saiba como se inscrever – Notícias Concursos

Após o pedido de adiamento da prova, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulga o prazo de inscrições para as versões impressa e digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2020).

O período de inscrição para o Enem 2020 vai até o dia 22 de maio, e o acesso deve ser feito através da Página do Participante (https://enem.inep.gov.br/).

Neste ano, haverá a inclusão obrigatória de foto atual do participante no sistema de inscrição, que será utilizada para procedimento de identificação no momento da prova. O valor da taxa de inscrição continua de R$ 85, e deverá ser pago até o dia 28 de maio, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

Os estudantes devem estar atentos, pois o participante que optar pelo exame impresso, não poderá se inscrever na edição digital e, concluído o processo, não será permitido alterar sua opção.

Não houve alterações na estrutura do exame, portanto, será mantida a aplicação de quatro provas objetivas, constituídas por 45 questões cada, e uma redação em língua portuguesa.

Os estudantes que optarem pela versão digital do exame, farão as provas nos dias 22 e 29 de outubro. O Enem 2020 impresso será aplicado em 1º e 8 de novembro.

Vale ressaltar que, os requerimentos e as justificativas de ausência na edição do ano passado devem ser feitas pela internet, também por meio da Página do Participante (https://enem.inep.gov.br/).

“A regra vale tanto para os participantes que optarem pelo Enem impresso quanto para os que escolherem o Enem digital e se aplica, inclusive, aos isentos em 2019 que faltaram aos dois dias de prova e não tenham justificado ausência” – informa o site do Enem.

ENEM Digital

O ENEM Digital irá seguir a mesma estrutura logística do ENEM impresso. As provas serão aplicadas em locais definidos pelo INEP, sob as mesmas condições de segurança e sigilo. Portanto, o participante deverá comparecer a esses postos, e não haverá prova em casa ou realizada em computador pessoal.

Como se trata de uma aplicação-piloto, podem se inscrever concluintes do ensino médio neste ano ou que já concluíram esta etapa da educação. Quem ainda não concluiu ou não está em processo de conclusão do ensino médio em 2020 (participante conhecido como “treineiro”) não poderá se inscrever na modalidade.

Estrutura do ENEM Digital:

Será aplicada a mesma estrutura do ENEM impresso: quatro provas objetivas e a redação. Cada uma das provas terá 45 questões de múltipla escolha apresentadas na tela do computador. A redação será realizada em formato impresso, nos mesmos moldes de aplicação e correção da versão em papel. Os participantes receberão folhas de rascunho nos dois dias de provas.

Como vai ser a prova presencial?

A prova vai acontecer nos dois primeiros domingos de novembro (01 e 08). No primeiro dia, vão ser aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias, com duração de 5h30.

Já na segunda etapa, no dia 08 de novembro, o exame vai contar com questões de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias, com duração de 5h.

Cada prova objetiva terá 45 questões de múltipla escolha.

Como vai ser a prova digital do ENEM 2020?

O exame digital vai ser aplicado em dois domingos também de novembro (22 e 29). No primeiro dia, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias, com duração de 5h30. A redação vai ser feita em papel.

No segundo domingo, dia 29 de novembro, o exame vai contar com questões de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias, com duração de 5h.

Cada prova objetiva terá 45 questões de múltipla escolha.

Cronograma do ENEM 2020