Inscrições prorrogadas para a Olimpíada de Astronomia e Astronáutica

A organização da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) decidiu prorrogar as inscrições do evento para o final de junho. Essa é a segunda vez que o prazo foi estendido (ele venceria no próximo dia 31, domingo) em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Em sua 23ª edição, o evento é voltado para estudantes de escolas públicas e privadas.

O adiamento da data vale também para a Mostra Brasileira de Foguetes (Mobfog). No ano passado, a olimpíada bateu o recorde de participantes na história, com quase 900 mil estudantes de 9.965 escolas de todos os estados e do Distrito Federal, além de duas do Japão.

Até o momento, já foram registradas mais de 20 mil escolas inscritas. Com a prorrogação da data, a organização do evento espera receber um número maior de inscrições.

A data de realização do evento segue indefinida por conta da pandemia.

Mais de 10 milhões de participantes

Em 23 anos de existência, a olimpíada já recebeu mais de 10 milhões de participantes, que distribui anualmente cerca de 50 mil medalhas.

Ela é dividida em quatro níveis, no qual os três primeiros são direcionados a alunos do ensino fundamental e o quarto para o ensino médio.

A prova é composta por dez perguntas, sendo sete de astronomia e três de astronáutica.

Para quem pretende se preparar para a prova, a organização disponibiliza simulados por meio de seu aplicativo (Simulado OBA). Nela os alunos e professores podem acessar vídeos explicativos, provas e gabaritos das edições anteriores.

A coordenação é exercida por uma comissão formada por membros da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) e da Agência Espacial Brasileira (AEB) do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Universidade Paulista (UNIP).

*Com informações da Agência Brasil