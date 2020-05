Inside Sales – Por que investir nas vendas internas

Inside sales por que você empreendedor deve investir nas vendas internas?

Devido a tanta tecnologia, mudanças, as empresas precisam estar cada vez mais modernizadas e adaptadas para receber essas novidades.

Mas nem sempre é possível acompanhar, pois as mudanças são constantes.

Porém investir em novas tecnologias de vendas e atendimento ao clientes, não é só importante hoje em dia, mas sim necessário. Afinal de contas sem vendas e sem clientes, não tem empresa.

Mas afinal de contas, o que é Inside Sales?

Nada mais é que as vendas internas. Aquelas vendas realizadas dentro da empresa, sem precisar daquele contato físico com o cliente, ou deslocamento do vendedor para vários lugares diferentes durante o dia.

São as vendas realizadas através da sua equipe comercial. Através de telefone, e-mail, mensagens instantâneas.

Porém, não confunda telemarketing, com Inside Sales.

O telemarketing segue uma linha de vendas através de lista pronta, script, tem o foco também em vender o produto mas não de uma forma focada na necessidade do cliente, mas sim em obter o máximo de ligações possíveis, aquela venda empurrada.

Já o Inside Sales foca na necessidade, no que realmente o cliente está precisando naquele momento. Mas como saber isso?

Esse processo é realizado e filtrado pelo seu departamento de marketing, são eles que analisam suas leads, e identificam clientes em potenciais. Essa filtragem é feita através da visitas no seu blog, redes sociais, site.

Como adaptar o Inside Sale na sua empresa

Primeiramente, a empresa deve disponibilizar de preferência uma linha exclusiva de telefone e internet somente para o setor comercial, para não haver problemas com falha de comunicação durante uma ligação.

Pois sabemos que geralmente em uma empresa em alguns momentos ficam sobrecarregados telefones, internet, conforme o número de funcionários mais eles são utilizados.

Também é necessário headset para os vendedores e um CRM para controle de todos os contatos realizados, o que foi negociado, e para que tanto o setor de marketing quanto o comercial tenham acesso.

Alguns passos são importantes também:

A equipe de vendas de marketing devem estar alinhadas

Monitoramento das vendas para um controle maior principalmente das ações de marketing. Para saber se estão tendo resultados ou se precisam melhorar as táticas de vendas.

Você Pode Gostar Também:

O que fazer para tornar seu vendedor um sucesso

Colaborador motivado e engajado é sinônimo de sucesso da empresa!

E você empreendedor é a chave principal nesse processo, na hora de incentivar seu colaborador.

Não existe uma receita pronta, mas sim pontos que podem ser melhorados e aperfeiçoados.

Alguma dicas são:

O vendedor independente da situação, meta batida ou não, precisa manter o foco e a disposição.

Não desanimar, ser carismático

Tem dias que as vezes não estamos tão bem não é?

Mesmo nesses dias mantenha o pensamento positivo.

O vendedor precisa acreditar no que vende

Se ele não acreditar no seu produto, e não passar confiança ao vender, primeiramente ele está na função errada, e segundo que com certeza seu retorno será negativo.

Seu vendedor é sua vitrine

Por fim, realizar vendas por telefone necessita de entusiasmo, controle e muita disposição.

A entonação de voz é um fator importante também, tomar muito cuidado ao tom de quando começar uma ligação, e de quando estiver passando informando mais sérias como valores, e concluindo uma venda.

É preciso deixar tudo bem explicado e claro ao cliente.

E você empreendedor está pronto para implantar o Inside sales em sua empresa?