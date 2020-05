INSS: 13° salário começa a ser pago amanhã para salário maior que R$1.045

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem mais do que um salário mínimo, hoje no valor de R$1.045, vão começar a receber a primeira parcela do 13º salário a partir de amanhã, 04 de maio. Os pagamentos vão seguir até o dia 08 de maio.

A antecipação do 13º foi uma das ações desenvolvidas pelo governo a fim de amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus. Para quem recebe um salário mínimo, os saques foram liberados desde o dia 24 de abril. O pagamento neste lote também segue até 08 de maio.

A data de pagamento do benefício varia de acordo com o número final do benefício, desconsiderando-se o dígito.

A primeira parcela do pagamento corresponde a 50% do valor do benefício. A segunda parcela, que também já está próxima de ser paga, tem o desconto do Imposto de Renda. A liberação vai acontecer entre os dias 25 de maio e 5 de junho.

Antes de o governo antecipar, a primeira parcela do 13º salário é paga no segundo semestre. A segunda parcela é liberada em dezembro.

Calendário de Pagamento abril/maio

Para quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.045 em 2020)

Final 1: 24/4

Final 2: 27/4

Final 3: 28/4

Final 4: 29/4

Final 5: 30/4

Final 6: 4/5

Final 7: 5/5

Final 8: 6/5

Final 9: 7/5

Final 0: 8/5

Para quem ganha acima de um salário mínimo (mais de R$ 1.045)

Finais 1 e 6: 4/5

Finais 2 e 7: 5/5

Finais 3 e 8: 6/5

Finais 4 e 9: 7/5

Finais 5 e 0: 8/5

Calendário de Pagamento em maio/junho

Segundo a secretaria, o pagamento da segunda parcela do 13º salário pode acontecer com o pagamento da folha de maio, que segue o calendário abaixo.

Para quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.045 em 2020)

Final 1: 25/5

Final 2: 26/5

Final 3: 27/5

Final 4: 28/5

Final 5: 29/5

Final 6: 1º/6

Final 7: 2/6

Final 8: 3/6

Final 9: 4/6

Final 0: 5/6

Para quem ganha acima de um salário mínimo (mais de R$ 1.045)

Finais 1 e 6: 1º/6

Finais 2 e 7: 2/6

Finais 3 e 8: 3/6

Finais 4 e 9: 4/6

Finais 5 e 0: 5/6

Quem tem direito?

Por lei, tem direito à gratificação quem recebeu durante o ano qualquer um dos itens abaixo:

aposentadoria

pensão por morte

auxílio-doença

auxílio-acidente

auxílio-reclusão

salário-maternidade

