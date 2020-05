INSS amplia direito a benefício de um salário mínimo para ESTES beneficiários

O INSS, atendendo a uma ação civil pública, ampliou o direito de idosos carentes acima de 65 anos e deficientes de receberem um salário mínimo mensal. A medida vale para quem recebe o BPC.

A nova medida consta na portaria 374, publicada na última quarta-feira (6) no “Diário Oficial da União”. O texto publicado beneficia idosos e deficientes de famílias cuja renda por pessoa seja de até um quarto do salário mínimo. Ou seja, R$ 261,25 neste ano.

A mudança refere-se á uma análise de qual renda irá compor o valor familiar, para que seja feito o cálculo que leva ao direito de ter o benefício.

Isso porque, de acordo com a portaria, na conta, não será permitido a entrada de benefícios recebidos por outros membros da família, como aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, se for de até um salário mínimo (R$ 1.045), além do próprio BPC.

“Se quem está requerendo o BPC no INSS tiver acima de 65 anos ou for deficiente e tiver um outro membro aposentado na família, não conta esta aposentadoria, desde que seja de até um salário mínimo”, diz Roberto de Carvalho Santos, presidente do Ieprev (Instituto de Estudos Previdenciários).

Segundo o presidente do Instituto, já existia garantia em lei que, idosos acima de 65 anos que pedissem o BPC e morassem com outro idoso, que já recebesse o benefício assistencial, não teriam esta renda contabilizada para garantir o direito.

“O que temos de novidade é que, além da questão da aposentadoria, agora, o deficiente vai poder receber também”, afirma.

Portanto, as novas regras podem beneficiar boa parte da população do qual marido ou mulher já são aposentados do INSS, mas cuja família viva em situação de vulnerabilidade.

Normas INSS – BPC

Pelo benefício ser ligado à Lei de Assistência Social, o BPC possui outras normas, além da renda, que incluem uma análise detalhada das condições socioeconômicas da família que solicita o pedido.

Quem pede BPC pode ter adiantamento de R$ 600

Logo, a pessoa que pede o Benefício de Prestação Continuada ao INSS receberá o valor de R$ 600 como adiantamento, por três meses, durante a pandemia do coronavírus, caso seja de família de baixa renda.

Tal medida já havia sido possibilitada pela lei 13.982, de 2 de abril de 2020, que criou o auxílio emergencial de R$ 600.

No entanto, só foi regulamentada pelo INSS na última quarta-feira (7) por meio da portaria 3, publicada no “Diário Oficial da União”.

Em conclusão, pelas regras, os cidadãos acima de 65 anos e deficientes que são de famílias de baixa renda, poderão receber o BPC desde que tenham renda por pessoa da família de até um quarto do salário mínimo, atingindo ainda, outros critérios de vulnerabilidade social. O BPC é do valor de um salário mínimo.

Se ao final do processo de análise, for constatado que o cidadão tenha direito, este receberá a diferença retroativa. Caso contrário, não precisará devolver os R$ 600 já pagos pelo governo federal.

